Por Eduardo César da Silva, de Belo Horizonte

Referência como jogador e também de como lidar com a mídia, Gabigol, o novo camisa 9 do Cruzeiro, foi chamado pelo gestor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho, de “melhor jogador do Brasil”. Era o que parecia para os mais de 40 mil presentes no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, na manhã deste sábado (4).

continua após a publicidade

➡️ Gabigol é apresentado pelo Cruzeiro e exalta clube: ‘É o Cabuloso, cara***’

Nos braços do torcedor cruzeirense, Pedrinho ainda provocou o rival Atlético-MG dizendo que Gabigol tinha mais títulos que muitos clubes.

Gabigol ficou tão encantado com a recepção cabulosa que falou até em amor na coletiva. Logo no início de suas falas, ressaltou a presença de sua namorada.

Nos corredores do estádio, em uma sala lotada de jornalistas, funcionários do clube ressaltavam que nunca haviam visto tanta gente para uma coletiva. O clube parou, a cidade parou, a imprensa parou e a torcida gritou esperançosa pelo futuro.

continua após a publicidade

Gabigol na apresentação aos torcedores do Cruzeiro (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

Até os flamenguistas vestiram azul na apresentação de Gabigol

Do lado de fora do Mineirão, em meio a uma fila grande dos mais de 40 mil torcedores que iriam entrar, um flamenguista se destacou. Com a camisa rubro-negra, destacou a paixão pelo atacante.

As crianças, em sua maioria, se renderam às faixas com o nome do novo ídolo. Nas arquibancadas, uma delas ressaltava ser o jogador um presente de aniversário.

continua após a publicidade