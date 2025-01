Gabigol faz revelação sobre vida amorosa em apresentação no Cruzeiro

Gabigol foi apresentando oficialmente pelo Cruzeiro neste sábado (4), no Mineirão, para milhares de torcedores celestes. Após o primeiro contato parte da torcida do clube mineiro, o atacante realizou uma entrevista coletiva, onde fez uma revelação sobre a própria vida amorasa. Ele declarou que está namorando.

Sem citar nomes, o atacante agradeceu todas as pessoas que foram importantes para a confirmação do acerto com o Cruzeiro. Na fala, o camisa 9 agradece uma namorada misteriosa. Os rumores recentes apontam que a amada seria Rafaella Santos, irmã de Neymar.

- Temos grandes jogadores, temos um grande treinador, temos um dono que ama o clube, que é leal e quer o bem do clube. É tudo o que um jogador quer. Agradecer a todo mundo, minha família está aí, meus amigos, as pessoas que eu considero, minha namorada. Agradecer também ao Alexandre (Mattos), que foi excepcional - disse o jogador em entrevista coletiva.

Reconciliação

Os rumores do retorno da relação de Gabigol com Rafaella circulam nas redes sociais desde dezembro do ano passado. Na ocasião, os dois foram flagrados juntos em uma viagem para o Japão, onde o atacante conheceu a sede da Mizuno, atual patrocinadora.

A influenciadora chegou a postar uma sequência de fotos aos beijos com o atleta, mas apagou minutos depois. Mesmo assim, as imagens rodaram pelas redes sociais através de prints de internautas. Além disso, os dois passaram o Réveillon juntos em Trancoso, na Bahia.

Apesar de terem sido flagados juntos nos últimos meses, o portal "LeoDias" apontou nesta semana que os dois podem estar vivendo uma relação de amizade. De acordo com o site, Gabigol passou a virada de 2025 ao lado da modelo da modelo Mina Winkel, enquanto Rafaella esteve acompanhada de outro rapaz, não identificado. Os dois estiveram no mesmo evento de final de ano.

Confirmação do retorno?

Com a nova declaração de Gabigol, os rumores da reconciliação com Rafaella Santos ganham força. A influenciadora acompanhou o atleta durante a apresentação no Cruzeiro. Ela desembarcou ao lado do camisa 9 no aeroporto de Belo Horizonte e esteve no Estádio Mineirão para acompanhar de perto o primeiro contato do atacante com a torcida celeste.