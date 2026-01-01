Joia do Lance!: Felipe Morais, o talento do Cruzeiro que já está no radar do Chelsea

Com uma base historicamente formadora de craques, o Cruzeiro tem alguns nomes interessantes para esta edição da Copinha. Além dos já conhecidos Baptistella e Kaique Kenji, outro nome, mais jovem, deve ser destaque na Raposa no início de 2026: Felipe Morais.

Nascido em 2008, o meio-campista de apenas 17 anos ganhou seu espaço na categoria Sub-20 em 2025. Ele chegou ao Cabuloso em 2022, para o Sub-15. Em 2024, passou a figurar nas duas faixas de idade acima e foi relacionado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Na última temporada, Felipe Morais foi destaque com outra camisa, a da Seleção Brasileira. Ele participou dos oito jogos da campanha do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, que ficou com a quarta posição. O meia marcou dois gols na competição.

Felipe Morais pela Seleção Sub-20 (Foto: Nelson Terme/CBF)

– Felipe Morais é um meia destro. Suas maiores qualidades são a chegada na área, a finalização e a intensidade que coloca em seu jogo. É um atleta que joga num ritmo muito alto e gosta de verticalizar as jogadas. Fez boas partidas pela Seleção Brasileira Sub-17 em 2025 – avalia José Gustavo Silva, especialista em análise de categorias de base no Brasil, ao Lance!.

Na mira do Chelsea!

Recentemente, em novembro, ainda durante a disputa do Mundial Sub-17, surgiu a informação de que o Chelsea já monitora o crescimento do jogador no Cruzeiro. Na época, nenhuma proposta oficial chegou aos mineiros. Entretanto, se quiserem tirar o jovem da Toca da Raposa, os ingleses terão que investir pesado, já que sua multa é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 647 milhões na cotação atual)

De fissurado em futebol a disputado por dois gigantes: conheça a trajetória de Felipe Morais

Nascido em Conselheiro Lafaiete, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, Felipe Morais teve dificuldades de socialização na infância. Mas não era uma questão de timidez, apenas uma 'fissura' por futebol.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, seus pais, Elton Morais e Simone Morais, contaram um pouco sobre a história do garoto, que desde cedo, teve na bola o seu melhor amigo.

– Desde muito novo o Felipe teve uma relação de muito amor pela bola e pelo futebol. Suas brincadeiras sempre tinham que ter a bola. Na escola, chegaram a achar que ele tinha dificuldade para se relacionar com outras crianças. Mas na verdade, não se interessava pelas brincadeiras que não envolviam o futebol. Passou por vários esportes, mas não gostava de nenhum. Então com seis anos começou numa escolinha de futsal – contam seus pais.

Com apenas 10 anos de idade, Felipe Morais se desatacou no Campeonato Mineiro defendendo o time de sua cidade. Com apenas quatro anos de futebol, se viu disputado entre dois gigantes do futebol brasileiro: Cruzeiro e Corinthians.

– Em 2018, com 10 anos, jogou o Campeonato Mineiro pelo Atletique, clube de Conselheiro Lafaiete, sua cidade natal. Tendo destaque e fazendo gol. Após esse jogo, o Cruzeiro entrou em contato para que ele fosse fazer uma semana de avaliação. Na mesma época, também foi chamado para fazer uma avaliação no Corinthians, e foi selecionado. Mas pela facilidade de morarmos perto de Belo Horizonte e também por sermos uma família de cruzeirenses, optamos pelo Cruzeiro, e assim, com apenas 10 anos, ele iniciou sua trajetória no clube – relembra Elton.

Apesar da distância, a família de Felipe Morais passou um ano viajando de Conselheiro Lafaiete até a Toca da Raposa I para levar o garoto aos treinamentos.

– Passamos o ano todo de 2018 na estrada enfrentando em torno de quatro horas de viagem (ida e volta) de casa até o CT. Em 2019 viemos todos morar em BH. Nesse momento, passei a me dedicar a acompanhar o Felipe nos treinos e campeonatos – relembra a mãe do jovem meio-campista.

Felipe Morais, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Felipe é um menino de hábitos simples, gosta de ficar em casa, ama um churrasco, e ficar com a família. O irmão, a namorada, primos e alguns amigos muito próximos, jogando baralho, videogame e piscina. É um excelente filho, e um atleta dedicado e responsável. Cuida muito do seu corpo com bons hábitos e rotina de treino e recovery. Seus maiores sonhos são os de jogar no profissional, jogar uma Copa do Mundo e ganhar a Bola de Ouro – exalta Simone.

Técnico do Cruzeiro vê Felipe Morais no meio de elenco 'heterogêneo'

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico do Sub-20 do Cruzeiro, Mairon César comentou sobre a preparação da equipe para a competição. Ao falar sobre Felipe Morais, ele destaca que o atleta já atuou no Sub-20, mas nesta temporada, já faz parte do grupo definitivamente.

– A gente teve praticamente um mês e 13 dias de preparação. Fiquei satisfeito com o resultado de tudo que vem acontecendo. Em relação ao elenco da Copinha, é um time heterogêneo, com atletas experientes e outros em transição, nascidos em 2009 e 2008. No caso dos mais experientes, o Rhuan Gabriel, Kenji, Batistella. Os mais jovens, o Felipe Morais já atuou no Sub-20, mas agora compõe de fato a categoria, o Miguel, o Luisinho. Então tem sido legal fazer parte disso e ver esses diferentes perfis de jogadores compondo a mesma categoria. A expectativa é que façamos uma excelente competição, a do tamanho do Cruzeiro, de chegar sempre entre os primeiros colocados – comentou Mairon César.