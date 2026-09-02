A eliminação do Cruzeiro para o Atlético-MG na terça-feira (1º) foi marcada pela alteração tripla de Artur Jorge após a expulsão de Villalba. No entanto, a Raposa teve desempenho inferior ao do rival durante os 90 minutos da partida realizada na Arena MRV.

O Cabuloso teve apenas dois momentos positivos na partida, ao resistir à pressão inicial alvinegra e no início do segundo tempo. Pelo sétimo jogo consecutivo, o time de Artur Jorge criou menos gols esperados (xG) que o adversário, com 1,44 contra 2,29.

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Além disso, teve metade do número de finalizações (12 contra 28) e metade dos chutes ao gol (4 contra 8). Em um jogo no qual assistiu o adversário pressionar, o Cruzeiro trocou apenas 334 passes, o terceiro jogo com menos passes sob o comando de Artur Jorge.

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Problemas antigos

Contra a Raposa, o Atlético-MG apostou em jogadas velozes pelas pontas e cruzamentos na área. Foram 27 cruzamentos alvinegros e duas chances claras em apenas sete minutos. Aos três, Cassierra acertou a trave, e aos sete, Bernard parou em ótima defesa de Otávio.

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Apenas no primeiro tempo, o Alvinegro chutou 14 vezes, mais que o Cruzeiro no jogo todo (12). A primeira finalização de dentro da área (excluindo o gol de pênalti) aconteceu aos três minutos do segundo tempo, com Matheus Pereira, para fora.

A pressão celeste com cinco ou seis jogadores ocorreu em momentos isolados. O comum foi que apenas os atacantes dificultassem a saída. Mesmo assim, o meio-campo da equipe de Artur Jorge seguia exposto, com espaço para o trabalho dos donos da casa. Nos minutos finais, Bernard e Cassierra tiveram mais duas chances claras.

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Bernard e Fagner em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Alterações decretaram eliminação do Cruzeiro

Amarelado no primeiro tempo por falta em Natanael, Villalba continuou exposto no segundo tempo por mais 15 minutos, até ser expulso. Antes do vermelho, o Cruzeiro vivia seu melhor momento no jogo, com cinco finalizações em 15 minutos. Depois, houve apenas mais uma.

Com a expulsão, Artur Jorge colocou Rojas no lugar de Gerson para repor a lateral, tirou o amarelado Kaio Jorge para colocar Neyser e substituiu Matheus Pereira por Matheus Henrique. Com isso, a equipe perdeu suas lideranças técnicas, e Everson teve um fim de jogo tranquilo.

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– Quando nós sofremos a expulsão, tínhamos apenas mais uma mudança, faltavam 30 minutos. O Gerson pediu para sair por um desconforto. Tínhamos que agir rápido. Nossa ideia foi trocar o lateral porque precisávamos. Trocar o Gerson pelo Matheusinho e ter o Kenji para fazer o corredor esquerdo. Ter uma linha de cinco quando o adversário chegasse. Ter um time com transições rápidas, vencer nas costas da defesa, ter verticalidade. Pudemos dessa forma olhar para o time num 5-3-1. Tendo o momento que tínhamos apenas uma substituição. Tinha que tomar uma decisão para tentar manter a equipe viva no jogo – explicou Artur Jorge.

Artur Jorge em coletiva na Arena MRV (Foto: Eduardo Statuti/lance!)

Espaço para Fred

Principal contratação atleticana na temporada, Fred foi o jogador que mais participou da partida pela equipe, com 88 ações com a bola e 49 passes corretos no campo adversário. Além disso, realizou 149 metros em condução distribuídos em 20 avanços.

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No lance do primeiro gol, o camisa 7 passou para Scarpa, indicou a opção na direita, recebeu novamente, teve tempo para pensar e encontrou Victor Hugo na área. Matheus Henrique indicou o espaço o tempo todo, mas não fechou a linha de passe. João Marcelo não chegou a tempo, e Fabrício Bruno não conseguiu impedir a finalização. No segundo gol, Fred finalizou em meio à marcação branda de Neyser e garantiu a classificação alvinegra.

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