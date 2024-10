CEO do Cruzeiro convida Ronaldo para a final da Sul-Americana

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, faz convite a Ronaldo para assistir final da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 08:45 • Belo Horizonte

Seis meses após retornar ao Cruzeiro, o CEO do clube, Alexandre Mattos, encaminhou a primeira final continental da equipe após 15 anos. O diretor celeste, após eliminar o Lanús e garantir a vaga para a decisão da Sul-Americana, elogiou a antiga gestão e convidou o ex-dono da SAF, Ronaldo Fenômeno, para acompanhar o elenco em Assunção, no Paraguai.

-O trabalho começou quando virou SAF, foi vendido. Muito do que tem aqui ainda é do Ronaldo. Inclusive, fica o convite. Se ele estiver no Brasil, quem sabe ele participe dessa final, que ele vai lá com a gente. É um megacampeão e pode trazer energia positiva para nós.

No último jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, Mattos participou da coletiva de imprensa após a derrota para o Athletico-PR e a expulsão relâmpago de Rafa Silva. Na oportunidade, o CEO cravou que Cruzeiro iria se classificar para a final do torneio e pediu paciência ao torcedor para entender os processos nos quais o clube passava.

Cruzeiro celebra classificação para a final da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta terça-feira (30), Mattos elogiou o trabalho de Fernando Diniz e dedicou o triunfo aos cruzeirenses.

-Chegar num clube onde a torcida tá machucada, tentar mudar a metodologia, tecnologia, com todo respeito, ir respeitando cada profissional (...) é natural quando tem uma troca de comando, então fazer isso com o elenco, depois com a comissão técnica, com a chegada do Diniz. E o Diniz tá fazendo um grande trabalho, tem que ter muito treino, os jogadores estão cada vez mais tentando fazer. Mas eu queria repetir, não estamos nem um pouco satisfeitos, temos um caminho longo pela frente, tomara que sejamos competentes pra não ser um caminho tão longe e para que nossa torcida não sofra - declarou.

Agora, o Cruzeiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre Corinthians e Racing, que entram em campo nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), também na Argentina, no Estádio Presidente Perón.

Mattos destacou que as duas equipes vêm de uma fase mais consolidada, e por isso podem ser favoritas ao título.

-Temos um jogo dificílimo na final, seja contra Racing ou Corinthians. Equipes que estão em momentos coletivo e individual um pouco acima, mas vamos tentar encurtar isso até lá, com tempo e jogos - afirmou o CEO.