Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 10:00 • Belo Horizonte

O Cruzeiro inicia a semana com a missão de encarar o jogo mais decisivo da temporada. Vindo de derrota para o Athletico-PR no último sábado (26) por 3 a 0, o clube vira a chave para a decisão da semifinal da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires, contra o Lanús. O CEO da Raposa, Alexandre Mattos, demonstrou confiança no elenco e cravou a vaga para a final.

-Já vou antecipar. Na quarta-feira vamos lutar e passar, e vou continuar com a minha opinião, que não estou satisfeito. Essa insatisfação não vai parar de existir. Vou continuar insatisfeito, sou um cara que luta pela evolução constante. Pode ser campeão do Brasileiro, Libertadores ano que vem, que vou continuar insatisfeito - afirmou o gestor, em coletiva de imprensa após a partida em Curitiba.

Além da derrota para o time parananese, a partida ficou marcada pela expulsão relâmpago de Rafa Silva. O atacante do Cruzeiro acertou uma cotovelada aos três segundos de jogo no zagueiro Kaique Rocha e desfalcou a Raposa antes do primeiro minuto. O CEO do clube afirmou que o jogador foi punido severamente pela atitude.

Tudo ou nada

O time mineiro chega para a decisão na Sul-Americana em um momento de turbulência na temporada. São sete jogos sem ganhar, seis deles com Fernando Diniz no comando. O CEO do Cruzeiro reconhece a oscilação da equipe e pede que o torcedor tenha paciência para superar a fase difícil.

-Sobre o momento que a gente está passando. Está longe do que a gente quer para o Cruzeiro. Entendendo que seria improvável que não seria um momento diferente desse. Entendo a ansiedade da torcida e concordo com as críticas e cobranças. Falar que isso é feito diariamente. Pedido para entender o que é o Cruzeiro. Às vezes, e já disse isso ao presidente, a maior dificuldade é tirar o pensamento que vem de 2019 a 2023, que é o Cruzeiro não sendo protagonista. Tirar isso não é fácil. Sei que torcedor não quer escutar, mas precisa de tempo - declarou Alexandre Mattos.