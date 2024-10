Athletico-PR volta a vencer na temporada após cinco derrotas (Foto: Luis Garcia/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 20:44 • Curitiba (PR)

O Athletico-PR venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. Pablo, Julimar e Nikão foram os autores dos gols na noite deste sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada, na Ligga Arena.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Furacão chegou aos 34 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Athletico tem uma vitória a mais que o Juventude, o primeiro time do Z-4. O time celeste estacionou com 44 pontos na 8ª posição na tabela do Brasileirão.

Como foi o jogo?

O jogo entre Athletico-PR e Cruzeiro começou movimentado com uma expulsão relâmpago de Rafa Silva. O atacante da Raposa acertou o braço em Kaique Rocha aos três segundos e recebeu cartão vermelho direto aos 14.

Com um a mais, o Athletico-PR foi soberano diante do Cruzeiro durante toda a partida. Aos 24 minutos ainda do primeiro tempo, Julimar cruzou e Pablo abriu o placar de cabeça.

Já no segundo tempo, o zagueiro Jonathan Jesus errou a saída de bola, Julimar tabelou com Pablo e ampliou o placar, com menos de um minuto. A partir daí, o Athletico-PR passou a controlar o jogo. Aos 34 minutos, Nikão fechou o placar.

Athletico-PR foi soberano diante do Cruzeiro na Ligga Arena (Foto: Luis Garcia/AGIF)

O que vem pela frente?

Agora, o Athletico-PR volta a entrar em campo somente no próximo sábado (2), às 18h30, quando enfrenta o Vitória na Ligga Arena. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro viaja até a Argentina, onde vai jogar o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. A Raposa encara o Lanús, às 19h de quarta-feira (30), no Estádio Ciudad de Lanús. A equipe mineira precisa vencer já que a primeira partida terminou empatada em 1 a 1.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 0 CRUZEIRO

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro de 2024, 18h30;

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

🥅 Gols: Pablo (24' do 1ºT), Julimar (0' do 2ºT) e Nikão (34' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Peralta e William (CRU);

🟥 Cartão vermelho: Rafa Silva (CRU).

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Madson (Cuello), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho (Zapelli) e João Cruz (Fernandinho); Nikão, Julimar (Mastriani) e Pablo (Emersonn).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Anderson; Wesley Gasolina (William), Zé Ivaldo, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Marlon); Peralta (Gabriel Veron), Lucas Romero (Matheus Pereira), Ramiro, Lucas Silva e Mateus Vital (Matheus Henrique); Rafa Silva.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA-PE);

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB);

4️⃣ Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).