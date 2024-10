Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro na Sul-Americana com quatro gols no torneio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 00:04 • Belo Horizonte

O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. Ao derrotar o Lanús por 1 a 0, no Estádio La Fortaleza, nesta terça-feira (30), o time mineiro carimbou a vaga para a final inédita no torneio com o gol decisivo de Kaio Jorge, artilheiro da Raposa na competição.

Aos 45 da primeira etapa, no último lance, Matheus Pereira lançou Verón, que apareceu cara a cara com Losada e tocou de cavadinha. O goleiro argentino fez a defesa e, no rebote, Kaio Jorge pegou o rebote para matar a jogada: 1 a 0.

O atacante de 22 anos valorizou a classificação da equipe e destacou a dedicação desde que chegou ao Cruzeiro.

- É um momento de muita felicidade. Desde que cheguei ao Cruzeiro, batalhei pelo meu espaço. Sabia que as coisas não cairiam do céu, corri atrás e hoje fui coroado com mais um gol na Sul-Americana. Quero parabenizar a equipe pela entrega, pela raça. Agora temos um jogo importante, esperar o resultado para ver quem será nosso adversário - afirmou o atacante.

Fernando Diniz e Kaio Jorge celebram a classificação do Cruzeiro para a final da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Anunciado na janela de transferências de junho, Kaio Jorge veio da Juventus de Turim com contrato válido até 2029, atuando na última temporada emprestado ao Frosinone, também da Itália.

O jogador foi a segunda contratação da gestão do empresário Pedro Lourenço, e virou alvo de críticas por parte da torcida, sobretudo, após perder um pênalti decisivo diante do Internacional.

Contra o Lanús, nesta quarta-feira (30), o atacante chegou ao quinto gol com a camisa do Cruzeiro em 20 jogos, sendo quatro na Sul-Americana, consagrando-se o artilheiro do time no torneio:

- Assim que o Verón pega na bola, eu sabia que podeia dar um segundo lance. Eu acompanho a jogada até o final, tento chutar de primeira, mas eles fecham, e eu consegui tirar dos defensores. Estou tentando retribuir da melhor maneira. A torcida está esperando algo nesse nível há muito tempo, conseguimos chegar a final e, se Deus quiser, vamos fazer uma grande partida e sair vitorioso.