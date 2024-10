Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora seu gol diante do Lanús pela semifinal da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 30/10/2024 - 21:02 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (30), o técnico Fernando Diniz chegou à primeira vitória no comando do time celeste em grande estilo, eliminando o Lanús no Estádio La Fortaleza, na Argentina, com mais de 40 mil torcedores e carimbando a vaga da equipe mineira para a primeira final do torneio em sua história. Há mais de um mês à frente do Cruzeiro, Diniz vivia um jejum de vitórias, com quatro empates e duas derrotas.

O Cruzeiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre Corinthians e Racing, que entram em campo nesta quinta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), também na Argentina, no Estádio Presidente Perón.

A decisão será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, na casa do Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla".

O campeão da Sul-Americana leva para casa US$ 6 milhões (R$ 30 milhões) e uma vaga na Conmebol Libertadores 2025, enquanto o vice embolsa US$ 2 milhões (R$ 10 milhões).

Cruzeiro está classificado para a final da Copa Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Primeiro tempo

A partida começou com o Lanús mais agressivo, trocando passes no campo de ataque e pressionando a defesa do Cruzeiro. Até que aos quatro minutos iniciais, Marcelino Moreno, que atuava como um atacante, abriu o marcador com um golaço por cima de Cássio, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o gol.

O Cruzeiro, que se mostrava vulnerável na saída de bola e dava espaços para investidas perigosas de Cáceres, cresceu na partida após o susto. Romero e Matheus Henrique se revezavam na articulação pelo meio, com Walace arriscando alguns chutes sem perigo de fora da área e Matheus Pereira tentando furar a defesa argentina.

Aos 23, o time mineiro teve a primeira chance clara de gol com Kaio Jorge. Após jogada individual de Marlon pela esquerda, o lateral encontrou o atacante livre na área, mas o camisa 9 finalizou sem precisão e desperdiçou a oportunidade.

Kaio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro na Sul-Americana com quatro gols no torneio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em resposta, o Lanús quase marcou aos 30 minutos e levou o técnico Fernando Diniz à loucura na beira do gramado. Carrera passou livre por William e Villalba, que entregou de bandeja para deixar Boggio cara a cara com Cássio. O goleiro celeste fez uma defesa espetacular e impediu o time argentino de abrir o marcador.

Nos minutos finais, Marcelino Moreno teve a oportunidade - mais uma vez - de abrir o placar, carimbando o travessão de Cássio em uma bomba de fora da área. Verón, aos 41, também acertou a trave do gol de Lousada.

No último lance da primeira etapa, o Cruzeiro conseguiu ser efetivo e dar mais um passo rumo à final da Sul-Americana. Em um contra-ataque puxado por Matheus Pereira, o camisa 10 encontrou Verón, que saiu na cara de Losada e finalizou de cavadinha, mas o arqueiro saiu para a defesa. No rebote, Kaio Jorge foi decisivo e abriu o placar para o time mineiro.

Com o tento, o camisa 9 chegou ao 5º gol em 20 jogos pelo clube, se consagrando como o artilheiro da Raposa na competição, com quatro bolas na rede.

Segunda etapa

O Lanús voltou pressionando e focado em achar o gol de empate para levar a decisão para os pênaltis. Logo nos primeiros minutos, Boggio arriscou mas não levou perigo, enquanto William e Matheus Pereira ensaiavam tramas pela direita na tentativa de explorar a nervosismo do time argentino.

Aos 15, Walace arriscou de fora da área, mandando a bola perto da trave e quase ampliando a vantagem. Em seguida, aos 19, Matheus Henrique encontrou Matheus Pereira livre na área. O camisa 10 finalizou rasteiro, mas Losada fez uma excelente defesa.

O Lanús seguiu insistindo no ataque e, aos 21, Boggio caiu na área em uma dividida com Romero. O VAR revisou e a jogada foi considerada normal.

Com o time argentino cada vez mais ofensivo, a defesa do Cruzeiro teve que se desdobrar. Romero, João Marcelo e Matheus Henrique foram destaques na contenção, conseguindo interceptar várias jogadas perigosas e a chuva de cruzamentos na área de Cássio.

O Cruzeiro conseguiu administrar a pressão do Lanús até o final e segurou o placar de 1 a 0, garantindo não só a primeira vitória de Fernando Diniz no comando celeste, como também a volta da equipe mineira a uma final de um torneio continental após 15 anos.

✅ LANÚS 0x1 CRUZEIRO

COPA SUL-AMERICANA - SEMIFINAL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: La Fortaleza, Buenos Aires (ARG)

🟨 Arbitragem: Juan Gabriel Benitez (PAR), Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (PAR)

⚽ Gols: 1° T: 45' Kaio Jorge (Cruzeiro).

🟨 Cartões amarelos: 1° T: 34' Izquierdoz (Lanús); 2°T 28' Cássio (Cruzeiro); 49' Cáceres (Lanús).

🟥 Cartão vermelho: 2° T: 23' Um membro da comissão técnica do Lanús.

⚽ ESCALAÇÕES

▶️LANÚS (Técnico: Ricardo Zielinski)

Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez (Jonatán Torres) e Julio Soler; Luciano Boggio (Favio Álvarez), Felipe Peña, Ramiro Carrera (Aquino); Marcelino Moreno e Walter Bou.

▶️CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Vilallba e Marlon; Romero (Lucas Silva)Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Ramiro); Gabriel Verón (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge (Zé Ivaldo).