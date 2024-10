Cássio faz milagres para classificar Cruzeiro à final da Sul-Americana

Cássio fez milagres na partida entre Laqnús e Cruzeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Publicada em 30/10/2024 - 22:22

Com milagres de Cássio, o Cruzeiro venceu o Lanús por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina, e conquistou a classificação à final da Copa Sul-Americana. Dentre os destaques da equipe mineira, o goleiro foi um dos principais nomes que ajudaram o Cabuloso a garantir a vaga na decisão.

A partida começou com o Lanús mais agressivo, trocando passes no campo de ataque e pressionando a defesa mineira. O goleiro celeste fez uma defesa espetacular em lance cara a cara com Boggio, e impediu o time argentino de abrir o marcador.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Marcelino Moreno teve a oportunidade - mais uma vez - de abrir o placar, carimbando o travessão de Cássio em uma bomba de fora da área. O goleiro foi decisivo para evitar que o placar fosse aberto aos mandantes.

Com o time argentino cada vez mais ofensivo, a defesa do Cruzeiro teve que se desdobrar. Além do goleiro, Romero, João Marcelo e Matheus Henrique foram destaques na contenção, conseguindo interceptar várias jogadas perigosas e a chuva de cruzamentos na área de Cássio.

O Cruzeiro sofreu apenas três gols em seus últimos 14 jogos fora de casa em torneios da Conmebol, com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. Contando apenas a edição atual da Sul-Americana com o Cruzeiro como visitante, somente o Boca Juniors conseguiu marcar contra a Raposa - 1 a 0 na ida das oitavas de final.

Com a classificação, o Cruzeiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre Corinthians e Racing, que entram em campo nesta quinta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), também na Argentina, no Estádio Presidente Perón. A decisão será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, na casa do Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla".