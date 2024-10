Cruzeiro garante prêmio milionário como finalista da Sul-Americana

Jogadores do Cruzeiro comemoram a classificação para final da Sul-Americana (Foto: Alejandro Pagni/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 21:47 • Redação do Lance!

Ao se classificar à final da Sul-Americana após vencer o Lanús, nesta quarta-feira (30), no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina, o Cruzeiro garantiu uma premiação milionária. O Cabuloso receberá, pelo menos, R$ 10 milhões com a passagem para a decisão da competição.

O clube mineiro, assim, acumula mais de R$ 28 milhões pelo desempenho esportivo na competição. O campeão do torneio continental leva para casa US$ 6 milhões (R$ 30 milhões) e garante vaga na Libertadores de 2025, enquanto o vice embolsa US$ 2 milhões (R$ 10 milhões).

Na fase de grupos, o Cruzeiro acumulou US$ 1,245 milhão, sendo US$ 900 mil pelos jogos como mandante e US$ 345 mil pelas três vitórias conquistadas. Após ser primeiro do grupo, a Raposa teve direito a mais US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) por chegar às oitavas de final.

Confira a premiação da Sul-Americana 2024

Primeira fase: 225 mil dólares (R$ 1,125 milhão) para quem jogou em casa, e 250 mil dólares (R$ 1,25 milhão) para quem jogou fora

Fase de grupos: 900 mil dólares (R$ 4,5 milhões) + 115 mil dólares por vitória (R$ 575 mil)

Playoff: 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões)

Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3 milhões)

Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,5 milhões)

Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4 milhões)

Vice-campeão: 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões)

Campeão: 6 milhões de dólares (R$ 30 milhões)