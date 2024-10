CEO do Cruzeiro, Mattos comunica multa ‘severa’ a Rafa Silva

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 08:30 • Belo Horizonte (MG)

A rápida expulsão do atacante do Cruzeiro Rafa Silva na derrota por 3 a 0 diante do Athletico-PR levou o CEO do time mineiro, Alexandre Mattos, a se pronunciar. O diretor da Raposa, em coletiva após a partida, afirmou que o atleta recebeu uma multa "severa" e já foi comunicado da punição.

➡️Após expulsão, Rafa Silva pede desculpas: 'Me excedi'

- Dizer para o torcedor que é inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. Nossa gestão não aceita uma situação como essa. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro do que a lei permite. Depois, a gente vai aguardar os próximos passos. O Cruzeiro, acima de tudo, é um clube muito sério. Cumpre rigorasamente o que é combinado. E exige muito profissionalismo impecável. Não concordamos com a atitude e, por isso, o Rafael já foi multado.

Expulsão mais rápida do Brasileirão

O camisa 8 bateu o recorde com a expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro. Com apenas três segundos de partida entre Athletico-PR e Cruzeiro, o atacante acertou o braço no zagueiro Kaíque Rocha. O árbitro da jogo, Rodrigo José Pereira de Lima, aplicou um cartão vermelho direto em Rafa Silva.

➡️ Athletico-PR vence Cruzeiro e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

Rafa Silva, atacante do Cruzeiro, foi expulso aos três segundos de jogo durante partida contra o Athletico-PR (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico Fernando Diniz soma seis jogos no comando da equipe sem vencer, com quatro empates e duas derrotas. Mattos saiu em defesa do técnico e elogiou o trabalho da comissão.

- Não serão em cinco meses que vamos conseguir mudar o clube. Mas não faltará amor e dedicação para isso. Tem que entrar sabendo que irá dar a vida lá dentro. Ele (Diniz) faz treinos de duas, três horas de duração. Dar certo ou errado é coisa do futebol. É da vida. Peço para o torcedor entender um processo de reerguer o pensamento, tirar o que estava passando a equipe neste momento - declarou o CEO.