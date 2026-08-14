Artur Jorge garante que Cruzeiro manterá sua identidade em sequência dura de jogos A Raposa terá quatro jogos em dez dias

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo na última quarta-feira (12), a Raposa terá uma sequência dura de quatro jogos em apenas dez dias. Apesar do período exaustivo, o técnico Artur Jorge ressaltou que o Cruzeiro não terá mudança de identidade em momento algum.

– Temos que manter o mesmo comportamento, a mesma identidade. Eu não mudei nada na identidade da equipe. Não vamos mudar no Rio de Janeiro. Sabemos que esses jogos se decidem em duas partidas. É preciso estar competitivo em cada uma delas. Um empate nos leva ao jogo final. Não há outro resultado que não seja vencer para continuar. Temos certeza de que o outro lado também enfrentará dificuldades contra o Cruzeiro – avaliou o técnico.

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– Identidade não vai mudar nunca. Temos que mudar o 11 inicial algumas vezes. Somos das poucas equipes que fará, a partir do jogo contra o Corinthians, quatro partidas com intervalo de dois dias. Perceba o que isso representa em termos de exigência física para o elenco. O grupo está totalmente identificado com a ideia de jogo para que possamos poupar nossos principais valores contra quem quer que seja – garantiu Artur Jorge.

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Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mudanças para o jogo de volta contra o Flamengo

No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, a equipe mineira não pôde contar com Lucas Romero e Fagner. Para o duelo de volta no Rio de Janeiro, Artur Jorge poderá escalar o Cruzeiro novamente com a dupla, mas sem Matheus Henrique. Após o duelo no Mineirão, o técnico avaliou a situação.

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– Perdemos o Matheus para o jogo no Rio, mas recuperamos dois jogadores. Como técnico, gosto de ter todas as opções possíveis. Cada atleta tem particularidades que nos trazem coisas diferentes. O William tem alternado com o Fagner. Tem reconquistado seu espaço no elenco – disse.

– Foi um jogo equilibrado, não em termos das expectativas. Estiveram em campo dois grandes clubes, equipes com ótimas individualidades, que buscaram vencer a partida. Isso é o que se espera no futebol. Claro que teria vencido, mas preciso ter a capacidade de fazer uma leitura ampla de que o jogo foi equilibrado e as equipes se respeitaram. O Flamengo criou mais chances, mas nós tivemos oportunidades mais claras. Não foi um jogo que decepcionou quem assistiu – analisou Artur Jorge.

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