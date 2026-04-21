Titular do Corinthians deixa o jogo contra o Barra lesionado e preocupa

O atacante Kayke, do Corinthians, deixou o gramado da Ressacada chorando, durante o confronto contra o Barra, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. ➡️Acompanhe o jogo clicando aqui

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O lance aconteceu aos 13 minutos ainda do primeiro tempo. Após fazer um cruzamento, o jogador caiu no gramado, recebeu atendimento médico e pediu substituição rapidamente. No banco de reservas, iniciou tratamento com gelo e, ao não aguentar a dor, foi levado ao vestiário.

De acordo com informações iniciais da Prime Video, Kayke fez um gesto indicando movimento de "giro" no joelho. O atleta deve passar por exames nos próximos dias para avaliação da lesão.

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O atacante Vitinho entrou na vaga de Kayke.

Kayke deve passar por exames (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Como chega o Corinthians para o jogo?

O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. O momento do Timão, ao menos no Campeonato Brasileiro, no entanto, é ruim, com a equipe presente na zona de rebaixamento.

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Por outro lado, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians ainda não perdeu. Até aqui, a equipe venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos pontos positivos é o desempenho defensivo: o time ainda não sofreu gols sob o comando do treinador.

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