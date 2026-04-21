Organizada do Corinthians detona ação da PM em Florianópolis: 'Até quando?'

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, divulgou uma nota criticando o tratamento da Polícia Militar em Florianópolis. Segundo o grupo, a atuação das autoridades estaria atrasando a chegada dos torcedores ao estádio para a partida diante do Barra, pela Copa do Brasil.

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A organizada afirmou que houve desrespeito e má organização por parte da Polícia Militar, o que teria causado demora na entrada no estádio, mesmo com os torcedores já presentes na cidade desde o início da tarde.

De acordo com a nota, a situação prejudica quem viajou para apoiar o time, impedindo a presença desde o início da partida.

Veja abaixo a nota completa da torcida organizada do Corinthians

"DESCASO COM A FIEL

O Gaviões da Fiel Torcida, lamenta profundamente o tratamento recebido em Florianópolis pela Polícia Militar local. Já basta o descaso com os preços abusivos nos estádios Brasil afora. A chegada da torcida está sendo marcada por atrasos injustificáveis (a fiel está em Florianópolis-SC desde às 12h), comprometendo o direito de acompanhar o time desde o início da partida. Até quando esse desrespeito com quem faz do futebol uma festa?

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Basta!".

Como chega o Timão?

O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. O momento do Timão, ao menos no Campeonato Brasileiro, no entanto, é ruim, com a equipe presente na zona de rebaixamento.

Barra e Corinthians se enfrentam no Ressacada pela Copa do Brasil (Foto: Tiago Winter / Barra FC)

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Por outro lado, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians ainda não perdeu. Até aqui, a equipe venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos pontos positivos é o desempenho defensivo: o time ainda não sofreu gols sob o comando do treinador.

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