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Diniz admite incômodo com sequência de derrotas no Brasileirão

Timão foi derrotado pela terceira vez seguida na competição nacional

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/08/2026 19:33
Atualizado há 1 minutos
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Fernando Diniz durante partida entre Corinthians x Santos
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz falou sobre a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Santos, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. O resultado aumentou a sequência negativa do Timão na competição.

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Segundo o treinador do Timão, o Corinthians fez uma partida equilibrada e teve boa atuação defensiva, mas pecou na criação de chances para marcar.

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— Eu acho que fizemos uma partida em que merecíamos um resultado melhor. Defensivamente, foi bem, ofereceu pouco ao Santos. Hoje, faltou criar chance efetiva de gol. Isso acontece por algumas razões. Nós tentamos tabela por dentro, chute de fora da área. O Santos tinha uma proposta de marcação, e nós tivemos dificuldade de encerrar a rodada — disse Fernando Diniz.

— Quando a gente pega times que baixam a linha de marcação, as jogadas acabam pelo lado, e os gols saem por aí. Nós tivemos muita bola parada e não conseguimos converter. O Santos foi feliz na falta que cobrou, poderíamos ter ido mais rápido no rebote. Falta bem batida pelo Neymar e definiu o resultado do jogo — seguiu.

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Sem Breno Bidon, suspenso, o técnico Fernando Diniz optou por Dieguinho, que atua como atacante pelos lados do campo. Cabe ressaltar que Lingard, com um quadro gripal, e André Carrillo, com dores, não foram relacionados para o jogo. 

— O Dieguinho era uma das possibilidades, Carrillo também, mas estava com dores na posterior e optamos por preservar. Nós estamos com vários desfalques do meio para frente, por isso achamos melhor preservar. Jesse Lingard não podia jogar por quadro viral. Dieguinho sabe jogar na posição, tanto ponta como aberto por dentro, por isso foi escolhido — comentou o treinador.

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O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos. 

— Incomoda muito. As derrotas não são iguais. Contra o Cruzeiro foi diferente. O jogo do Coritiba tem a questão de um jogo na quinta, mentalmente desgastante, mas era possível. Viemos da eliminação contra o Inter e fizemos boa atuação contra o Bragantino. Hoje, desses três jogos, teve um peso maior. Tivemos tempo para recuperar, treinar e ter mais intensidade — concluiu o treinador.

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Memphis Depay durante partida contra o Santos
Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Santos (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

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Veja abaixo o calendário

  • 06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão
  • 09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores
  • 13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão
  • 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  • 20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  • 07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  • 11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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