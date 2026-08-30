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Rodrigo Garro cobra reação do Corinthians após derrota: 'Autocrítica'

Capitão lamentou o resultado e reconheceu dificuldades da equipe no Campeonato Brasileiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/08/2026 20:42
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Rodrigo Garro e Neymar durante o clássico
Rodrigo Garro durante derrota do Corinthians para o Santos (Foto: Agência Corinthians)

O Corinthians voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro e chegou à terceira derrota consecutiva na competição. Após o revés por 1 a 0 para o Santos, neste domingo (30), na Neo Química Arena, a equipe segue pressionada na parte de baixo da tabela.

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Após a partida, o meia e capitão Rodrigo Garro lamentou o resultado e reconheceu que o Corinthians precisa apresentar no Brasileirão a mesma força demonstrada na Libertadores.

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— Infelizmente, não conseguimos dar a vitória para o torcedor. Fico chateado, o grupo também, porque a gente não conseguiu ser forte no Brasileirão como somos na Libertadores. Não adianta falar, botar desculpas, tem que ser autocrítico, continuar trabalhando. Estamos em um time muito grande. Tem que falar menos e trabalhar mais — disse Garro à TV Globo.

Garro também avaliou o desempenho ofensivo do Corinthians na derrota para o Santos. O meia destacou as dificuldades da equipe para criar jogadas no último terço do campo e reconheceu a necessidade de corrigir os erros para voltar a vencer no Brasileirão.

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— A gente não conseguiu fazer o gol, não conseguimos acertar cruzamentos e bolas no último terço. Saímos perdendo. Tem que ter autocrítica e trabalhar. Neste momento, tem que trabalhar e nada mais — concluiu.

Garro durante o clássico
Rodrigo Garro, do Corinthians, durante clássico contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos. 

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Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

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Veja abaixo o calendário

  • 06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão
  • 09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores
  • 13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão
  • 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  • 20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  • 07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  • 11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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