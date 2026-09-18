Torcedores organizados do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava e se reuniram, na manhã desta sexta-feira (18), com parte do elenco. A conversa acontece dois dias após o Timão ser eliminado da Libertadores e com um momento instável vivido pelo clube na temporada.

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As lideranças das torcidas organizadas do Corinthians se reuniram com um grupo de jogadores, antes do treino realizado por Fernando Diniz, nesta sexta-feira, e cobraram explicações dos jogadores sobre a postura dentro de campo nas últimas partidas. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Meu Timão" e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Crise e protesto por parte da torcida

Os jogadores do Corinthians saíram sob vaias após a eliminação da equipe, na última quarta-feira (16), para o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores. Além disso, no Brasileirão, a equipe vem de cinco derrotas consecutivas, sendo três delas como mandante, na Neo Química Arena.

Nesse sentido, A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, divulgou uma nota, nesta quinta-feira (17), cobrando Memphis Depay e o restante do elenco após a eliminação da equipe para o Estudiantes, com a derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena, pela Libertadores.

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No comunicado, a torcida afirmou que a eliminação não pode ser atribuída a um único lance e classificou o pênalti desperdiçado por Memphis como reflexo de uma sequência de erros que, segundo a organizada, enfraquecem o clube há meses. O atacante foi cobrado pela cobrança e pelo desempenho após a renovação de contrato, enquanto Garro recebeu questionamentos sobre suas reclamações com a arbitragem e a necessidade de assumir maior protagonismo em campo.

Além disso, os muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, foram pichados na noite da última quarta-feira (16), horas após a eliminação do clube na Copa Libertadores. As mensagens tiveram como alvo o atacante Memphis Depay. Duas frases foram registradas nos muros: "Fora, Memphi$" e "Salário de milhões, futebol de centavos".

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O Timão, que, com a elimanação na Libertadores só tem o Brasileirão pela frente, enfrenta o Fluminense, neste domingo (20), pela 20ª rodada do Cameponato Brasileiro. O Corinthians se encontra na 14ª colocação, com 32 pontos.