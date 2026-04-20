Corinthians soma metade dos empates zerados e amarga o pior ataque do Brasileirão

O Corinthians vive um momento turbulento na disputa do Campeonato Brasileiro. A dificuldade para vencer se reflete diretamente na campanha e também aparece em um dado que chama atenção ao longo da competição.

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Até o momento, o Brasileirão registra seis empates por 0 a 0. Desses, metade teve a presença do Corinthians, que soma três partidas sem gols, número que evidencia a limitação ofensiva da equipe neste início de torneio.

O primeiro empate sem gols ocorreu contra a Chapecoense, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Já os outros dois resultados vieram mais recentemente, diante de Palmeiras e Vitória, com Fernando Diniz à frente do time.

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Entre os 20 clubes da competição, o Corinthians soma apenas oito gols marcados e tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. O baixo rendimento ofensivo ajuda a explicar a dificuldade da equipe em transformar atuações em vitórias.

Na sequência da lista aparecem o Internacional, com 10 gols, além de Chapecoense e Vitória, que marcaram 11 vezes cada.

Empates por 0x0 no Brasileirão:

Chapecoene 0 x 0 Corinthians

Cruzeiro 0 x 0 Santos

Grêmio 0 x 0 Remo

Internacional 0 x 0 Grêmio

Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Vitória 0 x 0 Corinthians

Corinthians em alerta no Brasileirão

O Corinthians soma, nos últimos nove jogos pelo Brasileirão, seis vitórias e três derrotas, desempenho que resulta em 22,2% de aproveitamento. Nesse recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu nove.

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Desde que foi anunciado, Fernando Diniz comandou apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro no Corinthians: os empates contra Palmeiras e Vitória, ambos sem gols. Esses resultados ampliam a sequência de nove partidas sem que o Corinthians conquiste os três pontos no Brasileirão.

➡️ O olhar humano de Diniz: como a formação em psicologia pode ajudar o Corinthians

Na tabela do Brasileirão, o Corinthians aparece na 17ª colocação, caindo uma posição após a vitória do Cruzeiro. A equipe chegou a 12 pontos em 12 partidas e soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo negativo de três gols.

Timão ainda não balançou as redes no Brasileirão desde a chegada de Fernando Diniz (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Números no Brasileirão:

12 jogos 2V - 6E - 4D 33.3% aproveitamento 8 gols 11 gols sofridos

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Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Vasco da Gama, em casa, pela 13ª rodada da competição, no domingo (26). Antes, entra em campo pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), às 21h30.

Barra x SCCP — 21/04, às 21:30 — Copa do Brasil SCCP x Vasco da Gama — 26/04, às 16:00 — Brasileirão SCCP x Peñarol — 30/04, às 21:00 — Libertadores Mirassol x SCCP — 03/05, às 20:30 — Brasileirão Santa Fe x SCCP — 06/05, às 21:30 — Libertadores SCCP x São Paulo — 10/05, às 18:30 — Brasileirão SCCP x Barra — 14/05, às 19:30 — Copa do Brasil

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