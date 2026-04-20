Corinthians soma metade dos empates zerados e amarga o pior ataque do Brasileirão
Sem conseguir furar a defesa dos rivais, Timão vê sua produção ofensiva despencar
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O Corinthians vive um momento turbulento na disputa do Campeonato Brasileiro. A dificuldade para vencer se reflete diretamente na campanha e também aparece em um dado que chama atenção ao longo da competição.
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Até o momento, o Brasileirão registra seis empates por 0 a 0. Desses, metade teve a presença do Corinthians, que soma três partidas sem gols, número que evidencia a limitação ofensiva da equipe neste início de torneio.
O primeiro empate sem gols ocorreu contra a Chapecoense, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Já os outros dois resultados vieram mais recentemente, diante de Palmeiras e Vitória, com Fernando Diniz à frente do time.
Entre os 20 clubes da competição, o Corinthians soma apenas oito gols marcados e tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. O baixo rendimento ofensivo ajuda a explicar a dificuldade da equipe em transformar atuações em vitórias.
Na sequência da lista aparecem o Internacional, com 10 gols, além de Chapecoense e Vitória, que marcaram 11 vezes cada.
Empates por 0x0 no Brasileirão:
- Chapecoene 0 x 0 Corinthians
- Cruzeiro 0 x 0 Santos
- Grêmio 0 x 0 Remo
- Internacional 0 x 0 Grêmio
- Corinthians 0 x 0 Palmeiras
- Vitória 0 x 0 Corinthians
Corinthians em alerta no Brasileirão
O Corinthians soma, nos últimos nove jogos pelo Brasileirão, seis vitórias e três derrotas, desempenho que resulta em 22,2% de aproveitamento. Nesse recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu nove.
Desde que foi anunciado, Fernando Diniz comandou apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro no Corinthians: os empates contra Palmeiras e Vitória, ambos sem gols. Esses resultados ampliam a sequência de nove partidas sem que o Corinthians conquiste os três pontos no Brasileirão.
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Na tabela do Brasileirão, o Corinthians aparece na 17ª colocação, caindo uma posição após a vitória do Cruzeiro. A equipe chegou a 12 pontos em 12 partidas e soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo negativo de três gols.
Números no Brasileirão:
- 12 jogos
- 2V - 6E - 4D
- 33.3% aproveitamento
- 8 gols
- 11 gols sofridos
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Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Vasco da Gama, em casa, pela 13ª rodada da competição, no domingo (26). Antes, entra em campo pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), às 21h30.
- Barra x SCCP — 21/04, às 21:30 — Copa do Brasil
- SCCP x Vasco da Gama — 26/04, às 16:00 — Brasileirão
- SCCP x Peñarol — 30/04, às 21:00 — Libertadores
- Mirassol x SCCP — 03/05, às 20:30 — Brasileirão
- Santa Fe x SCCP — 06/05, às 21:30 — Libertadores
- SCCP x São Paulo — 10/05, às 18:30 — Brasileirão
- SCCP x Barra — 14/05, às 19:30 — Copa do Brasil
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