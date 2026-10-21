Desgaste, autonomia e pressão: a queda de Marcelo Paz no Corinthians

O Corinthians anunciou, na noite desta terça-feira (20), a saída de Marcelo Paz do cargo de executivo de futebol. Embora o clube tenha informado que a decisão ocorreu em comum acordo, o Lance! apurou que o presidente Osmar Stabile já havia decidido pelo desligamento do profissional. A saída foi motivada por uma série de fatores que provocaram desgaste nos bastidores do Parque São Jorge.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Contratado em dezembro de 2025, Marcelo Paz chegou ao Corinthians ciente das dificuldades financeiras que enfrentaria no mercado de transferências. No entanto, os obstáculos para reforçar o elenco, a condução da saída de Fernando Diniz, a chegada de Clarence Seedorf e os resultados negativos no Campeonato Brasileiro contribuíram para a perda de respaldo do dirigente.

continua após a publicidade

➡️Seedorf muda rotina do CT e aposta na união para tirar Corinthians da crise

Outro ponto de desgaste foi a relação com os jogadores. Nos últimos meses, a atuação de Marcelo Paz junto ao elenco passou a ser questionada internamente, especialmente pela cobrança dos atletas por uma proteção maior diante da crise esportiva e das críticas direcionadas ao grupo.

A falta de autonomia em determinadas decisões também fez parte do cenário enfrentado pelo executivo. Em negociações importantes, Marcelo Paz chegou a encaminhar acordos, mas não teve a palavra final sobre a conclusão das operações.

continua após a publicidade

Marcelo Paz enfrentou limitações financeiras e precisou buscar reforços livres no mercado (Foto: Divulgação)

Dificuldades no mercado de transferências

Um dos principais desafios de Marcelo Paz no Corinthians foi a montagem do elenco. O clube enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa, que impede o registro de novos jogadores, situação que limitou a atuação do executivo no mercado durante aproximadamente seis meses.

Mesmo antes da punição, o dirigente já trabalhava com restrições financeiras. Sem recursos para investimentos elevados, o Corinthians priorizou contratações por empréstimo ou de atletas livres no mercado.

continua após a publicidade

Foi nesse cenário que chegaram jogadores como Matheus Pereira, emprestado pelo Fortaleza, e Allan, cedido pelo Flamengo. Outros nomes, como Jesse Lingard, Kaio César, Pedro Milans e Zakaria Labyad, foram contratados sem custos de transferência.

Além das limitações financeiras, algumas negociações evidenciaram a falta de autonomia do executivo. Um dos episódios envolveu o volante André, que tinha uma transferência encaminhada ao Milan, da Itália. Marcelo Paz chegou a admitir publicamente o avanço das tratativas, mas o presidente Osmar Stabile recusou a proposta e impediu a saída do jogador.

continua após a publicidade

Situação semelhante ocorreu nas tentativas de contratação de Renê, então na Portuguesa, e Alisson, que atualmente defende o Fluminense.

No caso de Renê, atualmente no Vitória, o Corinthians chegou a encaminhar a negociação, mas não conseguiu concluir o acordo por uma diferença de R$ 700 mil. Já Alisson esteve no CT Joaquim Grava durante as tratativas, mas a transferência acabou cancelada.

A condução das negociações para a renovação contratual de Memphis Depay também provocou questionamentos internos. Marcelo Paz foi cobrado por uma participação mais ativa nas tratativas, que já contavam com o envolvimento do presidente Osmar Stabile.

continua após a publicidade

Durante o processo, o mandatário chegou a desistir do acordo e o Corinthians anunciou oficialmente que não renovaria o vínculo com o atacante holandês. Posteriormente, porém, Stabile voltou atrás na decisão e acertou a permanência do jogador.

Marcelo Paz passou a ser cobrado pelo elenco do Corinthians (Foto: Divulgação)

Demissão de Fernando Diniz e pressão da torcida

A condução da permanência de Fernando Diniz foi outro fator determinante para o desgaste de Marcelo Paz. Após a derrota para o Fluminense, na Neo Química Arena, o executivo ouviu o elenco e defendeu a continuidade do treinador, apesar dos resultados negativos.

continua após a publicidade

Naquele momento, o Corinthians teria aproximadamente 15 dias sem partidas por causa da Data Fifa. A avaliação era de que o período permitiria ao técnico trabalhar com o grupo, corrigir problemas e implementar suas ideias de jogo.

Entretanto, Fernando Diniz já enfrentava críticas internas, e a decisão de mantê-lo não era unanimidade nos bastidores. O entendimento de parte das pessoas próximas à presidência era de que o clube precisava de uma mudança imediata no comando técnico.

continua após a publicidade

A aposta de Marcelo Paz não apresentou o resultado esperado. Logo após a Data Fifa, o Corinthians foi derrotado pelo Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, e Fernando Diniz acabou demitido.

Com isso, o período sem jogos, que poderia ter sido utilizado por um novo treinador para iniciar seu trabalho, foi dedicado a um profissional que deixaria o clube logo na retomada do calendário. A decisão passou a ser apontada internamente como um erro de avaliação do executivo.

continua após a publicidade

A contratação de Clarence Seedorf também gerou questionamentos nos bastidores do Corinthians. O nome do holandês não foi unanimidade internamente, principalmente pelo longo período de afastamento da função de treinador e pela ausência de trabalhos de destaque em sua carreira à beira do campo. Antes de ser anunciado pelo clube, em 11 de outubro, Seedorf não comandava uma equipe desde 2019, quando deixou a seleção de Camarões. A escolha ocorreu em meio à crise esportiva e à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Além dos questionamentos de pessoas ligadas à gestão de Osmar Stabile, Marcelo Paz passou a enfrentar pressão direta das arquibancadas.

Recentemente, representantes das torcidas organizadas se reuniram com o presidente, no Parque São Jorge, para cobrar mudanças no departamento de futebol. Entre as exigências apresentadas estava justamente a saída de Marcelo Paz.

A cobrança ampliou o desgaste do dirigente em um momento no qual o Corinthians já enfrentava dificuldades esportivas, financeiras e políticas.

Torcidas organizadas do Corinthians cobraram a saída de Marcelo Paz (Foto: Alex da Matta / Departamento de Comunicação do Gaviões)

Resultados e zona de rebaixamento também pesaram

O desempenho do Corinthians ao longo de 2026 também contribuiu para a saída de Marcelo Paz. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo departamento de futebol, os resultados dentro de campo aumentaram a pressão sobre a gestão e colocaram em discussão as decisões tomadas pelo executivo.

Em 56 partidas disputadas na temporada, o Corinthians soma 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, com aproveitamento de 45%. A equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, o cenário é ainda mais delicado. Após 31 rodadas, o clube conquistou apenas oito vitórias, nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. Foram 32 gols marcados e 39 sofridos.

Os números colocam o Corinthians na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento. A proximidade com os quatro últimos colocados transformou a permanência na Série A na principal preocupação do clube nesta reta final de temporada.

A sequência recente agravou a situação. Nos últimos nove compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians acumulou oito derrotas e um empate, com aproveitamento de apenas 4%. Nesse período, a equipe marcou oito gols e sofreu 19.

O empate por 1 a 1 com o Vitória, na segunda-feira (19), na Neo Química Arena, ampliou a série sem vitórias e manteve o clube pressionado na luta contra o rebaixamento.