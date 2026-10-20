O Corinthians reencontrou, no empate por 1 a 1 com o Vitória, na última segunda-feira (19), um jogador que esteve próximo de contratar no início da temporada. Autor do gol da equipe baiana na Neo Química Arena, Renê soma 10 gols no Campeonato Brasileiro, número superior ao de todos os atacantes do elenco alvinegro juntos na competição.

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Em 24 partidas pelo Vitória no Brasileirão, sendo 19 como titular, Renê marcou 10 gols e deu uma assistência, com média de uma participação direta em gol a cada 153 minutos. O atacante registra 2,3 finalizações por partida, sendo 1,1 no alvo, além de apresentar 47% de conversão em grandes chances. O jogador também precisa, em média, de 5,6 finalizações para balançar as redes.

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No Corinthians, Yuri Alberto é o atacante com mais gols na competição, com quatro, seguido por Kaio César, com dois. Memphis Depay, Pedro Raul e Gui Negão marcaram uma vez cada, enquanto Lingard, Vitinho e Kayke Ferrari ainda não balançaram as redes.

Somados, os oito jogadores do setor ofensivo do Timão têm nove gols no Brasileirão, um a menos que Renê individualmente.

Números de gols dos atacantes do Corinthians no Brasileirão

Yuri Alberto: 4 gols

Kaio César: 2 gols

Memphis: 1 gols

Pedro Raul: 1 gol

Gui Negão: 1 gol

Lingard: 0 gols

Vitinho: 0 gols

Kayke Ferrari: 0 gols

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Negociação com o Corinthians

Em março, em busca de reforços para o setor ofensivo, o Corinthians iniciou negociações pela contratação do atacante Renê, que defendia a Portuguesa. O clube paulista apresentou uma proposta de empréstimo gratuito, com a expectativa de contar com o jogador para a sequência da temporada.

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A intenção do Corinthians era valorizar Renê com a oportunidade de disputar a Série A do Brasileirão e a Libertadores, possibilitando um retorno financeiro maior em uma futura negociação. A Portuguesa, no entanto, não aceitou as condições oferecidas e exigiu, no mínimo, R$ 700 mil para liberar o atacante.

Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão vinha adotando cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube.

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Do outro lado, para contar com o atleta, o Vitória pagou os R$ 700 mil. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada para defender o Rubro-Negro na disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro.

Renê pelo Vitória em 2026 (todas competições)

37 jogos (28 titular) 17 gols 1 assistência 146 minutos para participar de um gol 2.5 finalizações por jogo (1.2 no gol) 0.6 passes decisivos por jogo 38% de conversão em grandes chances 4 grandes chances criadas 5.4 finalizações para marcar 35% de eficiência nos duelos 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.94

Carreira de Renê

Aos 23 anos, Renê se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista, sendo decisivo em partidas importantes, como na vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que encerrou um jejum de mais de 12 anos sem triunfos da equipe sobre os grandes do estado.

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Revelado pelo Grêmio Pague Menos, do Ceará, o atacante também passou pelo São José-RS antes de chegar à Portuguesa. Natural de Fortaleza, Renê tem 1,83m e é considerado uma das promessas recentes do clube, com quem ainda tem vínculo.

Renê Sousa esteve próximo de reforçar o Corinthians no início da temporada (Foto: Victor Ferreira/ECV)

Números na carreira

Renê pela Portuguesa:

11 jogos (10 titular) 7 gols 1 assistência 110 minutos para participar de gol 3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol) 1.1 passes decisivos por jogo 30% conversão de grandes chances 3.6 duelos ganhos por jogo 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.76

Pelo São José:

78 jogos (61 titular) 21 gols 1 assistência 242 minutos para participar de gol

Pelo Grêmio Pague Menos: