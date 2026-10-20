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Algoz foi alvo do Corinthians e tem mais gols que todo o ataque do clube no Brasileirão

Renê soma 10 bolas na rede pelo Vitória e supera os números do elenco alvinegro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/10/2026 13:34
Atualizado há 0 minutos
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Renê comemora gol do Vitória contra o Corinthians
Renê marcou o gol do Vitória no empate com o Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Mateus Araujo/Pera Photo Press/Folhapress)

O Corinthians reencontrou, no empate por 1 a 1 com o Vitória, na última segunda-feira (19), um jogador que esteve próximo de contratar no início da temporada. Autor do gol da equipe baiana na Neo Química Arena, Renê soma 10 gols no Campeonato Brasileiro, número superior ao de todos os atacantes do elenco alvinegro juntos na competição.

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Em 24 partidas pelo Vitória no Brasileirão, sendo 19 como titular, Renê marcou 10 gols e deu uma assistência, com média de uma participação direta em gol a cada 153 minutos. O atacante registra 2,3 finalizações por partida, sendo 1,1 no alvo, além de apresentar 47% de conversão em grandes chances. O jogador também precisa, em média, de 5,6 finalizações para balançar as redes.

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No Corinthians, Yuri Alberto é o atacante com mais gols na competição, com quatro, seguido por Kaio César, com dois. Memphis Depay, Pedro Raul e Gui Negão marcaram uma vez cada, enquanto Lingard, Vitinho e Kayke Ferrari ainda não balançaram as redes.

Somados, os oito jogadores do setor ofensivo do Timão têm nove gols no Brasileirão, um a menos que Renê individualmente.

Números de gols dos atacantes do Corinthians no Brasileirão

Yuri Alberto: 4 gols
Kaio César: 2 gols
Memphis: 1 gols
Pedro Raul: 1 gol
Gui Negão: 1 gol
Lingard: 0 gols
Vitinho: 0 gols
Kayke Ferrari: 0 gols

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Negociação com o Corinthians

Em março, em busca de reforços para o setor ofensivo, o Corinthians iniciou negociações pela contratação do atacante Renê, que defendia a Portuguesa. O clube paulista apresentou uma proposta de empréstimo gratuito, com a expectativa de contar com o jogador para a sequência da temporada.

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A intenção do Corinthians era valorizar Renê com a oportunidade de disputar a Série A do Brasileirão e a Libertadores, possibilitando um retorno financeiro maior em uma futura negociação. A Portuguesa, no entanto, não aceitou as condições oferecidas e exigiu, no mínimo, R$ 700 mil para liberar o atacante.

Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão vinha adotando cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube. 

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Do outro lado, para contar com o atleta, o Vitória pagou os R$ 700 mil. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada para defender o Rubro-Negro na disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro.

Renê pelo Vitória em 2026 (todas competições)

  1. 37 jogos (28 titular)
  2. 17 gols
  3. 1 assistência
  4. 146 minutos para participar de um gol
  5. 2.5 finalizações por jogo (1.2 no gol)
  6. 0.6 passes decisivos por jogo
  7. 38% de conversão em grandes chances
  8. 4 grandes chances criadas
  9. 5.4 finalizações para marcar
  10. 35% de eficiência nos duelos
  11. 1.4 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.94

Carreira de Renê

Aos 23 anos, Renê se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista, sendo decisivo em partidas importantes, como na vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que encerrou um jejum de mais de 12 anos sem triunfos da equipe sobre os grandes do estado.

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Revelado pelo Grêmio Pague Menos, do Ceará, o atacante também passou pelo São José-RS antes de chegar à Portuguesa. Natural de Fortaleza, Renê tem 1,83m e é considerado uma das promessas recentes do clube, com quem ainda tem vínculo.

Renê comemora gol do Vitória contra o Corinthians
Renê Sousa esteve próximo de reforçar o Corinthians no início da temporada (Foto: Victor Ferreira/ECV)

Números na carreira

Renê pela Portuguesa:

  1. 11 jogos (10 titular)
  2. 7 gols
  3. 1 assistência
  4. 110 minutos para participar de gol
  5. 3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)
  6. 1.1 passes decisivos por jogo
  7. 30% conversão de grandes chances
  8. 3.6 duelos ganhos por jogo
  9. 1.4 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 6.76

Pelo São José:

  1. 78 jogos (61 titular)
  2. 21 gols
  3. 1 assistência
  4. 242 minutos para participar de gol

Pelo Grêmio Pague Menos:

  • 7 jogos (1 titular)
  • 215 minutos jogados
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