Organizadas do Corinthians pedem saída de Paz e afastamento de Memphis
Representantes das torcidas se reuniram com o presidente Osmar Stabile
Representantes das torcidas organizadas do Corinthians estiveram no Parque São Jorge, nesta quinta-feira (15), para cobrar explicações do presidente Osmar Stabile sobre a crise enfrentada pelo clube. Durante o encontro, os torcedores exigiram a saída do executivo de futebol Marcelo Paz e o afastamento do atacante Memphis Depay do elenco principal.
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Além das cobranças relacionadas ao departamento de futebol, as organizadas demonstraram preocupação com a situação financeira do Corinthians. Os representantes questionaram a possibilidade de o clube encerrar mais uma temporada com déficit, apesar da previsão de superávit apresentada pela diretoria.
A contratação do técnico Clarence Seedorf também foi discutida, com pedidos de esclarecimentos sobre os critérios utilizados para a escolha do treinador.
Durante a reunião, Osmar Stabile comunicou aos representantes das torcidas que não será candidato à reeleição na próxima disputa presidencial do Corinthians. As organizadas cobraram mudanças na administração e maior transparência na prestação de contas.
Dentro de campo, a equipe volta a jogar na segunda-feira (19), contra o Vitória, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, em busca de pontos para se afastar da zona de rebaixamento.
Nota Gaviões da Fiel, uma das maiores organizadas do Corinthians:
TORCIDAS COMPARECEM AO PARQUE SÃO JORGE E EXIGEM SAÍDA DE MARCELO PAZ
As torcidas organizadas do Corinthians estiveram no Parque São Jorge nesta quinta-feira (15) para cobrar do presidente do clube, Osmar Stabile, respostas e providências diante da crise que atinge o futebol corinthiano. A manifestação demonstra a insatisfação da torcida com as decisões da atual gestão e com o cenário vivido pelo Corinthians.
Entre as principais exigências apresentadas pelas lideranças das torcidas estão o afastamento técnico do atleta Memphis, a saída imediata do executivo de futebol Marcelo Paz e esclarecimentos sobre a delicada situação financeira do clube.
A promessa de superávit defendida pela diretoria contrasta com a percepção de grande parte da torcida, que vê o Corinthians caminhando para encerrar mais uma temporada com déficit. O cenário amplia os questionamentos sobre planejamento, transparência e responsabilidade na condução administrativa desse modelo associativo.
Outro tema levantado durante o encontro foi a contratação de Clarence Seedorf. As organizadas questionaram os critérios adotados pela diretoria para a concretização da contratação.
Durante a reunião, Osmar Stabile também afirmou às organizadas que não disputará a próxima eleição presidencial do Corinthians.
As torcidas reforçaram a preocupação com o momento vivido pelo clube e cobram mudanças efetivas, além de maior clareza na prestação de contas à torcida e aos mais de 35 milhões de torcedores.
Na próxima segunda-feira, o Corinthians entra em campo com um objetivo imediato: conquistar os três pontos e iniciar a reação necessária para se afastar da zona de rebaixamento.
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