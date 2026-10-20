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Corinthians não paga parcela, e Cuiabá pede nova punição por dívida

Clube paulista atrasa parcela de R$ 8 milhões e corre novos riscos

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/10/2026 16:42
Atualizado há 1 minutos
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Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino no CT

O Corinthians não realizou o pagamento de uma nova parcela do acordo firmado com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O valor de R$ 8 milhões, que venceu na segunda-feira (19), pode resultar em novas punições ao clube paulista.

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O Cuiabá, um dos credores do Corinthians na CNRD, solicitou a ampliação da punição que impede o registro de novos jogadores. O clube mato-grossense pede que a sanção seja estendida por seis meses, sem possibilidade de suspensão mesmo após a regularização da dívida.

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— Determine-se a extensão da sanção de proibição de registro de novos atletas, pelo prazo de seis meses, a contar de outubro de 2026, sem possibilidade de suspensão mediante regularização, nos termos do item 90 da Ordem Processual nº 3, ou, subsidiariamente, prorrogue a sanção vigente, no mínimo, até o encerramento da janela de registros do início da temporada de 2027 — disse o Cuiabá em manifestação enviada à CNRD.

Em nota oficial, o Corinthians reconheceu a pendência financeira e afirmou que trabalha para solucionar o problema. O clube destacou que a regularização do acordo é uma prioridade da atual gestão.

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— O Sport Club Corinthians Paulista informa que está ciente da situação envolvendo o acordo firmado junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e segue trabalhando para regularizar a questão. O Clube tem se empenhado na busca de soluções que permitam o cumprimento de suas obrigações financeiras, dentro do processo de reestruturação atualmente conduzido pela direção. O Corinthians reforça que o tema é tratado como prioridade e que continuará adotando todas as medidas necessárias para solucioná-lo — disse o clube.

Parque São Jorge, sede do Corinthians
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

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Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
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