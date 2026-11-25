Com um a menos, Atlético-MG busca empate e frustra o Corinthians
Kaio César e Cuello marcaram os gols da partida
O Corinthians empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio César abriu o placar para o Timão no segundo tempo, mas Cuello, nos acréscimos, deixou tudo igual para o Galo, que atuava com um jogador a menos.
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Com o resultado, o Timão chegou aos 41 pontos e ocupa a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. A equipe comandada por Clarence Seedorf tem a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente, e segue ameaçada pela queda à Série B a duas rodadas do fim da competição.
Já o Atlético-MG, apesar de buscar o empate nos acréscimos, chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer. O Galo, que amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors, permanece na sétima colocação, com 52 pontos, dois a menos que o Bahia, último integrante do G-6.
O JOGO
O Atlético-MG começou a partida pressionando e criou a primeira oportunidade aos 14 minutos, quando Cuello arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Hugo Souza. O Corinthians respondeu aos 27, com Kaio César, que quase marcou um golaço de bicicleta após cruzamento de Vitinho.
Na volta do intervalo, o Galo aumentou a pressão e levou perigo em duas cobranças de escanteio, com Borbas e Alexsander, sendo a segunda defendida por Hugo Souza. O cenário da partida mudou aos 20 minutos, quando Borbas foi expulso após cometer uma dura falta em Kaio César. O árbitro Braulio da Silva Machado apresentou o cartão vermelho após revisar o lance no VAR.
Com a vantagem numérica, o Corinthians abriu o placar aos 26 minutos. Angileri cobrou escanteio na medida para Kaio César, que nem precisou sair do chão para cabecear e mandar a bola para o fundo das redes. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético-MG buscou o empate e assustou com uma cabeçada de Renan Lodi nos minutos finais.
A insistência dos donos da casa foi recompensada nos acréscimos. Cuello recebeu pelo lado esquerdo e bateu cruzado para superar Hugo Souza e deixar tudo igual na Arena MRV.
O Corinthians, que esteve perto de conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento, não conseguiu administrar a vantagem e deixou Belo Horizonte com apenas um ponto.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1X1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Kaio César (25'/2ºT) Corinthians; Cuello (47'/2ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Ruan, Alexander e Tomás Pérez (ATL); Kaio César (Corinthians)
🟥 Cartões vermelhos: Borbas (ATL);
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte (Igor Gomes), Renan Lodi; Castaño (Alexsander), Tomás Perez e Cissé (Victor Hugo); Bernard, Cuello e Borbas. (Técnico: Eduardo Domínguez)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (André), Breno Bidon, Vitinho (Garro); Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay (Lingard). (Técnico: Seedorf)
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