Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após empate
Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (25) pelo Brasileirão
O Corinthians empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e frustrou a torcida ao deixar escapar a vitória nos minutos finais. Após o resultado, torcedores do Timão repercutiram a atuação da equipe e mandaram recados ao técnico Clarence Seedorf nas redes sociais.
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O Timão chegou a abrir o placar com Kaio César, no segundo tempo, e teve vantagem numérica após a expulsão de Borbas. No entanto, Cuello marcou nos acréscimos e impediu que a equipe paulista conquistasse três pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento. O resultado deixou o Corinthians com 41 pontos, na 15ª colocação, fora do Z4 pelo saldo de gols, mas ainda ameaçado a duas rodadas do fim.
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Veja a repercussão:
O JOGO
O Atlético-MG começou a partida pressionando e criou a primeira oportunidade aos 14 minutos, quando Cuello arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Hugo Souza. O Corinthians respondeu aos 27, com Kaio César, que quase marcou um golaço de bicicleta após cruzamento de Vitinho. As duas equipes ainda tiveram oportunidades na reta final da primeira etapa, mas foram para o intervalo com o placar zerado.
Na volta do intervalo, o Galo aumentou a pressão e levou perigo em duas cobranças de escanteio, com Borbas e Alexsander, sendo a segunda defendida por Hugo Souza. O cenário da partida mudou aos 20 minutos, quando Borbas foi expulso após cometer uma dura falta em Kaio César. O árbitro Braulio da Silva Machado apresentou o cartão vermelho após revisar o lance no VAR.
Com a vantagem numérica, o Corinthians abriu o placar aos 26 minutos. Angileri cobrou escanteio na medida para Kaio César, que nem precisou sair do chão para cabecear e mandar a bola para o fundo das redes. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético-MG buscou o empate e assustou com uma cabeçada de Renan Lodi nos minutos finais.
A insistência dos donos da casa foi recompensada nos acréscimos. Cuello recebeu pelo lado esquerdo e bateu cruzado para superar Hugo Souza e deixar tudo igual na Arena MRV.
O Corinthians, que esteve perto de conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento, não conseguiu administrar a vantagem e deixou Belo Horizonte com apenas um ponto.
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