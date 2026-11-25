A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ganhou novos cenários após o encerramento da 36ª rodada, nesta quarta-feira (25). O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, e deixou a zona de rebaixamento. O resultado mexeu na parte de baixo da tabela e aumentou a tensão para as duas rodadas finais, que ainda reservam confrontos diretos entre os concorrentes.

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Com o ponto conquistado em Belo Horizonte, o Timão chegou aos 41 pontos e ultrapassou Grêmio e Mirassol nos critérios de desempate, deixando o Z4. O resultado mantém o clube paulista na disputa pela permanência na Série A, enquanto o Internacional segue em situação mais delicada após a goleada sofrida diante do Vitória.

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A rodada também foi importante para o Grêmio, que venceu o Santos por 2 a 0, chegou aos 41 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Já o Colorado permaneceu com 38 pontos, na 18ª colocação, e precisa reagir nas últimas partidas para evitar a queda.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo terá dois compromissos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bahia, no Nilton Santos, e encerra sua participação na competição diante do Santos, fora de casa.

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Botafogo x Bahia – 28 de novembro, sábado, às 21h, no Nilton Santos, pela 37ª rodada.

– 28 de novembro, sábado, às 21h, no Nilton Santos, pela 37ª rodada. Santos x Botafogo – 2 de dezembro, quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada.

Próximos jogos do Internacional

O Internacional segue pressionado na luta contra o rebaixamento e terá dois compromissos para tentar escapar da Série B. O Colorado recebe o Red Bull Bragantino na próxima rodada e encerra sua participação contra o Cruzeiro.

Internacional x Red Bull Bragantino – 29 de novembro, às 18h30, no Beira-Rio.

– 29 de novembro, às 18h30, no Beira-Rio. Cruzeiro x Internacional – 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão.

Próximos jogos do Grêmio

Depois de vencer o Santos e deixar a zona de rebaixamento, o Grêmio terá um confronto direto com o Corinthians na próxima rodada. Na sequência, recebe o Mirassol em Porto Alegre, em duelo que pode ser decisivo para a permanência na elite.

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Corinthians x Grêmio – 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena. Grêmio x Mirassol – 2 de dezembro, às 21h30, na Arena do Grêmio.

Próximos jogos do Corinthians

O empate com o Atlético-MG tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, mas a equipe ainda não garantiu matematicamente sua permanência na Série A. O confronto contra o Grêmio, na próxima rodada, será decisivo para as pretensões do Timão, que encerra o campeonato diante do Remo.