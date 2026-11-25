Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento após a 36ª rodada do Brasileirão
Empate do Corinthians com o Atlético-MG tirou o Timão do Z4; veja as chances de Inter, Corinthians e Grêmio na reta final
A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ganhou novos cenários após o encerramento da 36ª rodada, nesta quarta-feira (25). O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, e deixou a zona de rebaixamento. O resultado mexeu na parte de baixo da tabela e aumentou a tensão para as duas rodadas finais, que ainda reservam confrontos diretos entre os concorrentes.
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Com o ponto conquistado em Belo Horizonte, o Timão chegou aos 41 pontos e ultrapassou Grêmio e Mirassol nos critérios de desempate, deixando o Z4. O resultado mantém o clube paulista na disputa pela permanência na Série A, enquanto o Internacional segue em situação mais delicada após a goleada sofrida diante do Vitória.
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A rodada também foi importante para o Grêmio, que venceu o Santos por 2 a 0, chegou aos 41 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Já o Colorado permaneceu com 38 pontos, na 18ª colocação, e precisa reagir nas últimas partidas para evitar a queda.
Próximos jogos do Botafogo
O Botafogo terá dois compromissos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Bahia, no Nilton Santos, e encerra sua participação na competição diante do Santos, fora de casa.
- Botafogo x Bahia – 28 de novembro, sábado, às 21h, no Nilton Santos, pela 37ª rodada.
- Santos x Botafogo – 2 de dezembro, quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada.
Próximos jogos do Internacional
O Internacional segue pressionado na luta contra o rebaixamento e terá dois compromissos para tentar escapar da Série B. O Colorado recebe o Red Bull Bragantino na próxima rodada e encerra sua participação contra o Cruzeiro.
- Internacional x Red Bull Bragantino – 29 de novembro, às 18h30, no Beira-Rio.
- Cruzeiro x Internacional – 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão.
Próximos jogos do Grêmio
Depois de vencer o Santos e deixar a zona de rebaixamento, o Grêmio terá um confronto direto com o Corinthians na próxima rodada. Na sequência, recebe o Mirassol em Porto Alegre, em duelo que pode ser decisivo para a permanência na elite.
- Corinthians x Grêmio – 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena.
- Grêmio x Mirassol – 2 de dezembro, às 21h30, na Arena do Grêmio.
Próximos jogos do Corinthians
O empate com o Atlético-MG tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, mas a equipe ainda não garantiu matematicamente sua permanência na Série A. O confronto contra o Grêmio, na próxima rodada, será decisivo para as pretensões do Timão, que encerra o campeonato diante do Remo.
- Corinthians x Grêmio – 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena.
- Remo x Corinthians – 2 de dezembro, às 21h30, no Mangueirão.
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