imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Bahia aproveita erro defensivo do Vasco e vence em São Januário; assista aos melhores momentos

Tricolor de Aço venceu o Gigante da Colina por 1 a 0

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
23:40
Atualizado há 2 minutos
O Vasco foi superado pelo Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (11), em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão. O Tricolor aproveitou a falha da defesa cruz-maltina no primeiro tempo e marcou o único gol da partida com Luciano Juba.

Como foi Vasco x Bahia?

Na primeira etapa, o jogo foi equilibrado até o gol do Bahia, com as equipes alternando o controle das ações. Em determinados momentos, o Vasco adiantava a marcação e pressionava a saída de bola; em outros, era o Bahia quem conseguia impor seu ritmo.

A melhor oportunidade vascaína surgiu ainda com o placar zerado. Thiago Mendes encontrou um excelente passe para Brenner, que arrancou em velocidade e foi derrubado por Kanu, próximo à área. Na cobrança da falta, Philippe Coutinho bateu firme, no canto, e o goleiro Ronaldo espalmou. No rebote, Brenner finalizou mal e desperdiçou a chance de abrir o marcador.

Aos 21 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio na direção da entrada da área. A defesa do Vasco estava concentrada dentro da pequena área, e Luciano Juba apareceu livre para finalizar no canto de Léo Jardim, colocando o Bahia em vantagem.

Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse e controle territorial, mas esbarrou na falta de agressividade no último terço do campo e na baixa eficiência nas conclusões. O Bahia, por sua vez, adotou uma postura mais reativa, buscando explorar os contra-ataques.

O primeiro tempo terminou com o Tricolor de Aço em vantagem, sob vaias da torcida local, que cobrou mais intensidade da equipe e entoou cânticos de protesto.

O panorama da etapa final foi semelhante ao período posterior ao gol baiano. O Vasco manteve a iniciativa ofensiva, porém com pouca criatividade. As jogadas passavam, em sua maioria, por Andrés Gómez, um dos destaques da equipe. Do outro lado, o Bahia seguia perigoso nas transições rápidas, especialmente com Luciano Juba, que teve boa chance de ampliar no meio do segundo tempo.

Kanu, do Bahia, disputa bola com Brenner, do Vasco (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
A torcida pediu a entrada do centroavante Claudio Spinelli, e Fernando Diniz atendeu, mas o atacante argentino teve poucas oportunidades claras. Ao ser substituído, Philippe Coutinho foi vaiado. O camisa 10 teve atuação discreta na segunda etapa.

Assim como no fim do primeiro tempo, o apito final veio acompanhado de cobranças da torcida cruz-maltina, direcionadas principalmente ao técnico Fernando Diniz, refletindo a insatisfação com o desempenho da equipe.

O que vem por aí?

O Vasco volta a disputar uma partida no sábado (14), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Já o Bahia enfrenta a Jacuipense, também no sábado, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Baiano.

Confira as informações do jogo entre Vasco x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽ Gols: Luciano Juba (BAH)
🟨 Cartões amarelos: Kanu (BAH), Keke (BAH), Andrés Gómez (VAS), Acevedo (BAH), Thiago Mendes (VAS), Paulo Henrique (VAS), Puma Rodríguez (VAS), Barros (VAS), Caio Alexandre (BAH) e Ronaldo (BAH)
🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros, Thiago Mendes (GB) e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Brenner (Spinelli). (Treinador: Fernando Diniz).

Escalação do Bahia

Ronaldo; Roman Gómez, Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo, Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Ademir (Erick Pulga) e William José (Everaldo). (Técnico: Rogério Ceni)

