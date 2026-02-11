Bahia aproveita erro defensivo do Vasco e vence em São Januário; assista aos melhores momentos
Tricolor de Aço venceu o Gigante da Colina por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco foi superado pelo Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (11), em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão. O Tricolor aproveitou a falha da defesa cruz-maltina no primeiro tempo e marcou o único gol da partida com Luciano Juba.
Relacionadas
Como foi Vasco x Bahia?
Na primeira etapa, o jogo foi equilibrado até o gol do Bahia, com as equipes alternando o controle das ações. Em determinados momentos, o Vasco adiantava a marcação e pressionava a saída de bola; em outros, era o Bahia quem conseguia impor seu ritmo.
A melhor oportunidade vascaína surgiu ainda com o placar zerado. Thiago Mendes encontrou um excelente passe para Brenner, que arrancou em velocidade e foi derrubado por Kanu, próximo à área. Na cobrança da falta, Philippe Coutinho bateu firme, no canto, e o goleiro Ronaldo espalmou. No rebote, Brenner finalizou mal e desperdiçou a chance de abrir o marcador.
Aos 21 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio na direção da entrada da área. A defesa do Vasco estava concentrada dentro da pequena área, e Luciano Juba apareceu livre para finalizar no canto de Léo Jardim, colocando o Bahia em vantagem.
Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse e controle territorial, mas esbarrou na falta de agressividade no último terço do campo e na baixa eficiência nas conclusões. O Bahia, por sua vez, adotou uma postura mais reativa, buscando explorar os contra-ataques.
O primeiro tempo terminou com o Tricolor de Aço em vantagem, sob vaias da torcida local, que cobrou mais intensidade da equipe e entoou cânticos de protesto.
+ Aposte na partida entre Vasco x Volta Redonda no Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O panorama da etapa final foi semelhante ao período posterior ao gol baiano. O Vasco manteve a iniciativa ofensiva, porém com pouca criatividade. As jogadas passavam, em sua maioria, por Andrés Gómez, um dos destaques da equipe. Do outro lado, o Bahia seguia perigoso nas transições rápidas, especialmente com Luciano Juba, que teve boa chance de ampliar no meio do segundo tempo.
A torcida pediu a entrada do centroavante Claudio Spinelli, e Fernando Diniz atendeu, mas o atacante argentino teve poucas oportunidades claras. Ao ser substituído, Philippe Coutinho foi vaiado. O camisa 10 teve atuação discreta na segunda etapa.
Assim como no fim do primeiro tempo, o apito final veio acompanhado de cobranças da torcida cruz-maltina, direcionadas principalmente ao técnico Fernando Diniz, refletindo a insatisfação com o desempenho da equipe.
O que vem por aí?
O Vasco volta a disputar uma partida no sábado (14), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Já o Bahia enfrenta a Jacuipense, também no sábado, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Baiano.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Confira as informações do jogo entre Vasco x Bahia
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽ Gols: Luciano Juba (BAH)
🟨 Cartões amarelos: Kanu (BAH), Keke (BAH), Andrés Gómez (VAS), Acevedo (BAH), Thiago Mendes (VAS), Paulo Henrique (VAS), Puma Rodríguez (VAS), Barros (VAS), Caio Alexandre (BAH) e Ronaldo (BAH)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros, Thiago Mendes (GB) e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Brenner (Spinelli). (Treinador: Fernando Diniz).
Escalação do Bahia
Ronaldo; Roman Gómez, Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo, Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Ademir (Erick Pulga) e William José (Everaldo). (Técnico: Rogério Ceni)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias