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Crise do Corinthians expõe queda de rendimento de principais estrelas

Timão está há sete jogos sem vencer e vê nomes importantes em baixa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
23/09/2026 12:28
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Rodrigo Garro e Memphis Depay durante partida do Corinthians
Rodrigo Garro e Memphis Depay durante partida do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

O Corinthians vive uma grande crise na temporada e viu o risco de rebaixamento bater à porta. Nos últimos sete jogos, o Timão não venceu nenhuma partida e viu suas principais estrelas "sumirem" em meio ao momento turbulento da equipe. 

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Nos últimos sete jogos do Corinthians, Memphis Depay participou de seis partidas, sendo cinco como titular. O atacante não marcou gols nem deu assistências no período. O holandês registrou média de 0,7 passes decisivos, 2,2 finalizações e 0,8 dribles certos por jogo, além de 82% de acerto nos passes. A nota média do jogador no Sofascore foi de 6,43.

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O camisa 10, inclusive, mudou de função no clube. Sem Yuri Alberto e com Pedro Raul em baixa, Memphis Depay passou a atuar como camisa 9 e, até o momento, não conseguiu corresponder.

— Memphis joga de 9 na Holanda, não é a melhor posição para ele e é uma posição que tem menos exigência física para ele. Ele foi ganhando mais condição física agora, jogo da volta contra o Estudiantes ele já estava mais inteiro fisicamente, hoje também. Esses são os motivos — explicou Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense.

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O momento ruim de Memphis Depay também ficou evidente no pênalti cobrado contra o Estudiantes. O jogador teve a chance de empatar o confronto nos minutos finais, mas isolou a cobrança e desperdiçou a oportunidade.

Rodrigo Garro também esteve em campo em seis dos últimos sete jogos, com cinco partidas como titular. O argentino marcou uma assistência no período e teve média de 1,8 passes decisivos e três grandes chances criadas por jogo. O meia ainda registrou 81% de acerto nos passes, 1,7 finalizações e 0,8 desarmes por partida. A nota média do meia foi de 7,15 no Sofascore.

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Jesse Lingard, por sua vez, participou de cinco dos últimos sete jogos do Corinthians, mas começou apenas uma partida entre elas. O inglês não marcou gols nem deu assistências e apresentou média de 0,2 passes decisivos, 0,4 finalizações e 0,6 bolas recuperadas por jogo. O inglês eve 89% de acerto nos passes e não acertou nenhum drible no período, com nota média de 6,34 no Sofascore.

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Lingard olhando para bola
Lingard ainda não embalou pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

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Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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Calendário

  1. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  2. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  3. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  4. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  5. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  6. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  7. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  8. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  9. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  10. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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