Corinthians perde força em Itaquera e alcança marca negativa atuando como mandante; veja
Timão vive momento delicado em campo e fora dele; eliminado na Libertadores, clube chegou à marca da sexta derrota consecutiva no Brasileirão
A Neo Química Arena, estádio do Corinthians fundado em 2014, acostumou-se a ser uma fortaleza para o Timão. A torcida Alvinegra reconhece a força do local, que ostenta média de público superior a 30 mil torcedores na temporada. Porém, dentro de campo, o clube paulista vive a maior sequência negativa da história do estádio, com quatro derrotas consecutivas no retrospecto geral e no Brasileirão, marca inédita em Itaquera.
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A última vitória do Corinthians na Arena ocorreu contra o Rosario Central, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, dia 20 de agosto, pelo placar de 1 a 0. Já pelo Campeonato Brasileiro, o último triunfo em Itaquera aconteceu diante do Remo, por 3 a 0, pela 19ª rodada, no dia 23 de julho.
No acumulado do Brasileirão, o Corinthians figura apenas como o 17º melhor mandante, somando 18 pontos conquistados: cinco vitórias, três empates e sete derrotas. Desde o retorno após a Copa do Mundo, o Timão disputou seis partidas em casa pelo torneio nacional, acumulando quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória, um aproveitamento de 22%.
Além disso, o Timão, mesmo vencendo o Internacional por 2 a 1, acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil atuando em seus domínios. Para fechar o retrospecto recente de quedas na Neo Química Arena, o Alvinegro também deu adeus à Libertadores em Itaquera, desta vez com derrota.
Corinthians em casa desde a volta da Copa do Mundo
- Corinthians 3 x 0 Remo (Brasileirão);
- Corinthians 0 x 0 Athletico-PR (Brasileirão);
- Corinthians 2 x 1 Internacional (Copa do Brasil);
- Corinthians 1 x 2 Cruzeiro (Brasileirão);
- Corinthians 1 x 0 Rosário Central (Libertadores);
- Corinthians 0 x 1 Santos (Brasileirão);
- Corinthians 1 x 2 Chapecoense (Brasileirão);
- Corinthians 0 x 1 Estudiantes (Libertadores);
- Corinthians 1 x 3 Fluminense (Brasileirão).
Protesto da torcida contra elenco e diretoria na Neo Química Arena
Antes de a bola rolar para Corinthians e Fluminense, neste domingo (20), os integrantes da Gaviões da Fiel, localizados no setor Norte do estádio, protestaram contra o elenco e ficaram de costas para o gramado durante a execução do Hino Nacional.
Durante a manifestação pré-jogo e logo após a confirmação da derrota por 3 a 1 para o Tricolor Carioca, as arquibancadas de Itaquera entoaram cantos de cobrança como "não é mole não, tem que ser homem pra jogar no Coringão" e "vamos jogar bola". Além disso, após o apito final, o policiamento e a segurança foram reforçados no setor Norte diante da aproximação de torcedores do campo.
Situação em campo e extracampo no Corinthians
A última semana foi de lamentações para o Corinthians e sua torcida. Na quarta-feira (16), a equipe foi eliminada da Libertadores pelo Estudiantes, em partida marcada pelo erro de Memphis nos minutos finais. Já no último domingo, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Fluminense, a sexta consecutiva no Campeonato Brasileiro, chegando a 14ª colocação, com 32 pontos.
Além do momento ruim nos gramados, o Corinthians atravessa momento delicado na gestão financeira, lidando com atrasos em pagamentos e sanções da Fifa. No início de setembro, o clube quitou os salários em CLT que estavam pendentes, mas ainda deve um mês de direitos de imagem ao elenco masculino, além de valores referentes a férias e premiações.
O Corinthians também enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.
Transfer ban no Corinthians
- Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto);
- Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto);
- Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago);
- CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto).
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