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Executivo do Corinthians blinda Diniz e descarta demissão

Marcelo Paz concedeu pronunciamento antes da coletiva do treinador

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/09/2026 19:09
Atualizado há 27 minutos
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Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, garantiu a permanência do técnico Fernando Diniz no comando da equipe. O treinador chegou à sexta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro após perder por 3 a 1 para o Fluminense, no reencontro do time com sua torcida após a eliminação na Libertadores para o Estudiantes, no meio de semana.

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- Sabemos que o futebol tem o seu momento e dificuldades. Estamos em um momento ruim e, naturalmente, gera especulação sobre uma mudança na comissão técnica. Vim aqui para acabar com qualquer especulação. Decidimos pela manutenção (de Diniz) no comando - explicou Paz.

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Ainda no pronunciamento, Paz detalhou que a escolha pela permanência de Diniz foi um pedido do elenco alvinegro, que o procurou ao término da partida, na área interna da Neo Química Arena. Para o dirigente, é momento de dividir as responsabilidades e trabalhar durante a pausa para a Data Fifa visando ao restante da disputa do Brasileirão.

- Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação com o Diniz. Temos que deixar o Corinthians numa posição muito acima da que está. A gente vem deixar isso claro, é decisão da diretoria de futebol e do presidente Osmar Stabile. Os jogadores vieram pedir pra não ter mudança no comando técnico. - completou o executivo.

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O Corinthians permanece com 32 pontos ao fim da 28ª rodada, na 14ª colocação, apenas três pontos à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento da competição. A equipe volta aos gramados no dia 7 de outubro, fora de casa, contra o Internacional, adversário direto na luta contra o Z-4.

Fernando Diniz tecnico do Corinthians
Fernando Diniz segue no comando técnico do Corinthians após derrota para o Fluminense, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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