Bastidores: permanência de Diniz partiu da direção e foi defendida pelo elenco do Corinthians

A permanência de Fernando Diniz no comando técnico do Corinthians foi uma decisão conjunta entre o departamento de futebol e o presidente Osmar Stabile. A escolha também contou com o apoio das principais lideranças do elenco alvinegro, segundo apuração da reportagem do Lance!.

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A direção de futebol defendia a permanência do treinador independentemente do resultado diante do clube carioca e considera a manutenção do trabalho a melhor escolha na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ao término da partida, alguns jogadores se manifestaram no vestiário, que contou com a presença dos principais dirigentes, para solicitar a continuidade do trabalho.

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Um dos jogadores do Corinthians, que não teve o nome revelado, afirmou considerar o atual trabalho o melhor entre os que já vivenciou no clube.

Após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense na tarde deste domingo (20), o executivo de futebol Marcelo Paz concedeu um pronunciamento na Neo Química Arena, antes da entrevista coletiva de Fernando Diniz, e defendeu a continuidade do trabalho da atual comissão técnica.

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- Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação com o Diniz. Temos que deixar o Corinthians numa posição muito acima da que está. A gente vem deixar isso claro, é decisão da diretoria de futebol e do presidente Osmar Stabile. Os jogadores vieram pedir pra não ter mudança no comando técnico. A gente divide a responsabilidade. Precisamos voltar a vencer jogos - afirmou o executivo.

Ainda de acordo com outra fonte consultada pela reportagem, a falta de opções no mercado e o futebol apresentado pela equipe sob o comando de Diniz também pesaram a favor da permanência do treinador no clube.

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O Corinthians terá quatro dias de folga, período que já havia sido pré-definido pela direção, e retomará as atividades no CT Joaquim Grava apenas na próxima sexta-feira. O trio convocado para a Seleção Brasileira, formado pelo goleiro Hugo Souza, pelo lateral Matheuzinho e pelo meia Breno Bidon, será desfalque no período.

O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, na derrota para o Estudiantes (Foto: Agência Corinthians)

Corinthians no Brasileirão

Eliminado das duas competições de mata-mata, o Corinthians terá apenas o Brasileirão para disputar até o fim da temporada. Restam dez partidas pela competição, sendo as duas próximas fora de casa, contra Internacional e Palmeiras.

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O Corinthians soma atualmente 32 pontos e ocupa a 14ª colocação, apenas três pontos à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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