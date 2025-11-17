Corinthians abre a semana do clássico com dúvidas no meio-campo

O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, terá uma missão nos últimos dias de preparação para o clássico contra o São Paulo, na quinta-feira (20), na Neo Química Arena, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro: definir o meio-campo da equipe para o Majestoso.

Uma ausência certa é a do meio-campista Rodrigo Garro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Ceará e está suspenso.

Outras duas dúvidas importantes no esquema de Dorival Júnior são Maycon e Raniele. O primeiro ficou fora dos dois últimos treinos por conta de uma tendinite no joelho, enquanto o segundo teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem, foi desfalque contra o Ceará e ainda não tem presença garantida no clássico.

Por fim, outro nome que segue como dúvida, embora não atue no meio-campo, é o goleiro Hugo Souza. O camisa um trata um trauma muscular na coxa esquerda que o tirou dos últimos dois jogos e da convocação para a Seleção Brasileira.

Por outro lado... reforços

O meio-campista André Luiz e o atacante Vitinho retornaram após superarem lesões e concluírem o protocolo de transição física. Com isso, os dois têm chance de reforçar a equipe no Majestoso.

Vitinho estava afastado desde quatro de outubro, quando sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito durante a vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, que resultou em cirurgia. André Luiz também volta após ter sofrido uma entorse e uma lesão ligamentar no tornozelo direito há cerca de um mês.

Os meio-campistas André Carrillo, José Martínez e Charles, que cumpriram suspensão, novamente ficam à disposição da comissão técnica.

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

