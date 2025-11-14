Corinthians terá os retornos de Vitinho e André Luiz para clássico contra o São Paulo

O Corinthians finalizou mais uma sessão de treinamentos na manhã desta sexta-feira, intensificando a preparação para o clássico com o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista André Luiz e o atacante Vitinho retornaram após superarem lesões e cumprirem o protocolo de transição física. Com isso, ambos têm chance de reforçar a equipe no Majestoso. Vitinho esteve afastado desde 4 de outubro, quando sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito durante a vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, que resultou em cirurgia.

— Estou muito feliz por estar de volta. É bom estar em campo. Fizemos um excelente trabalho de recuperação pós-cirurgia. Temos muitas coisas para conquistar nessa reta final, nada melhor do que voltar neste tempo — falou Vitinho, ao site do Corinthians.

André Luiz também retorna após ter sofrido uma entorse e lesão ligamentar no tornozelo direito, há cerca de um mês.

A expectativa no clube segue pelo retorno do goleiro Hugo Souza, ausente nas duas últimas rodadas devido a um trauma na coxa direita. Já os meio-campistas André Carrillo, José Martínez e Charles, que cumpriram suspensão, voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o Corinthians não poderá contar com o meia Rodrigo Garro, punido pelo terceiro cartão amarelo, e com o volante Raniele, que segue em recuperação de lesão.

— Expectativa grande para esse jogo. Precisamos muito vencer para terminar bem a reta final do campeonato, precisamos dessa pontuação. Temos a Copa do Brasil também e cada vitória vai deixar a gente mais preparado e motivado. Vamos com tudo para fazer um bom jogo e começar essa reta final vencendo os jogos — afirmou Vitinho, sobre o clássico contra o São Paulo.

O treino desta sexta-feira iniciou-se com ativação na academia, seguida de aquecimento no gramado. O elenco participou de atividades focadas em transições ofensivas e defensivas, exigindo alta intensidade. Em seguida, ocorreu um trabalho tático de dez contra dez, priorizando as ações de ataque e defesa, e, para concluir, os atletas foram divididos em três grupos para exercícios específicos por setores.

O Corinthians volta a treinar na manhã de sábado, encerrando a preparação para o duelo diante do São Paulo, marcado para o próximo dia 20, às 19h30, na Neo Química Arena.