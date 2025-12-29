Corinthians arrecada quantia milionária em parceria com patrocinador; entenda
Do total arrecadado, 10% será destinado ao clube, gerando cerca de R$ 113 mil
O Corinthians divulgou nas redes sociais o valor arrecadado por meio da parceria com a Brahma, conhecida como S.A.B., anunciada em julho deste ano. O programa tem como objetivo destinar ao clube parte da receita gerada pelo consumo dos produtos da marca.
De acordo com o Timão, a S.A.B. arrecadou R$ 1.138.281,94. Desse total, 10% será repassado ao Corinthians, gerando cerca de R$ 113 mil de lucro para o clube.
— Fiel, você foi a protagonista do Corinthians no ano. Um show na arquibancada e fora dela. No seu primeiro ano, a S.A.B. do Corinthians arrecadou R$ 1.138.281,94. É Brahma e brinde que não acaba mais. A torcida que não para de gritar também não para de apoiar e investir no Timão. Em 2026, continua tudo igual: para seguir apoiando e investindo, é só pedir Brahma no Zé Delivery, escolher o Corinthians e pronto, 10% do valor vai para o nosso clube. Com Brahma Zero, o investimento é dobrado. E você não paga nada a mais por isso. A Fiel é a Fiel. Em 2026, vamos mostrar mais uma vez o que só essa torcida é capaz de fazer. Estamos só começando. Vai Corinthians — disse o Corinthians.
Entenda como funciona a S.A.B
Em seu site oficial, a Brahma explicou que a S.A.B é "uma plataforma da Brahma onde 10% da sua compra de Brahma vira investimento direto para o seu time do coração". Assim, em cada compra da cerveja no aplicativo Zé Delivery, 10% do valor será revertido para o time do torcedor. No ato da compra, é possível selecionar o clube.
Confira quais times participaram da ação
- Atlético-GO
- Atlético-MG
- Avaí
- Botafogo
- Ceará
- Corinthians
- Coritiba
- Cruzeiro
- Flamengo
- Goiás
- Grêmio
- Ponte Preta
- Remo
- Santos
- Vila Nova
- Vitória
