Sem Maycon, Corinthians ajusta movimentos por setores de olho no Majestoso

O Corinthians encerrou na manhã deste sábado (15) sua semana de treinos durante a Data Fifa. A atividade foi realizada no CT Dr. Joaquim Grava. O volante Maycon foi preservado pela comissão técnica e não esteve em campo.

Antes das atividades em campo, a comissão técnica apresentou vídeos para orientar os jogadores por setores. Em seguida, os atletas realizaram uma ativação física na academia antes do aquecimento no Campo dois.

O técnico Dorival Júnior separou o elenco por setores: laterais, meias e atacantes fizeram um treino específico de movimentação ofensiva, enquanto os defensores trabalharam posicionamento em diferentes situações de jogo. Por fim, no Campo três, a comissão técnica organizou um treinamento de enfrentamento.

Em relação aos lesionados, o goleiro Hugo Souza segue tratando um trauma muscular na coxa esquerda, assim como o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem.

O volante Maycon ficou fora da atividade. Segundo informações inicialmente publicadas pelo Meu Timão, o capitão foi poupado por conta de uma tendinite no joelho.

A equipe folga neste domingo (16) e volta a trabalhar na segunda-feira (17). O Timão fará mais três atividades preparatórias para o Majestoso, marcado para a próxima quinta (20), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto no treino do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

Próximos jogos