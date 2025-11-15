Sem Maycon, Corinthians ajusta movimentos por setores de olho no Majestoso
Dorival Júnior conduz atividades específicas com o elenco antes do clássico na Neo Química Arena
O Corinthians encerrou na manhã deste sábado (15) sua semana de treinos durante a Data Fifa. A atividade foi realizada no CT Dr. Joaquim Grava. O volante Maycon foi preservado pela comissão técnica e não esteve em campo.
Antes das atividades em campo, a comissão técnica apresentou vídeos para orientar os jogadores por setores. Em seguida, os atletas realizaram uma ativação física na academia antes do aquecimento no Campo dois.
O técnico Dorival Júnior separou o elenco por setores: laterais, meias e atacantes fizeram um treino específico de movimentação ofensiva, enquanto os defensores trabalharam posicionamento em diferentes situações de jogo. Por fim, no Campo três, a comissão técnica organizou um treinamento de enfrentamento.
Em relação aos lesionados, o goleiro Hugo Souza segue tratando um trauma muscular na coxa esquerda, assim como o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem.
O volante Maycon ficou fora da atividade. Segundo informações inicialmente publicadas pelo Meu Timão, o capitão foi poupado por conta de uma tendinite no joelho.
A equipe folga neste domingo (16) e volta a trabalhar na segunda-feira (17). O Timão fará mais três atividades preparatórias para o Majestoso, marcado para a próxima quinta (20), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Corinthians no Brasileirão
Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.
Próximos jogos
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
