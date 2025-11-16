A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, em parceria com outros grupos, divulgou uma nota cobrando a realização de uma reunião de emergência para discutir os projetos de governança do clube.

continua após a publicidade

A nota destacou que o apelo não é apenas das torcidas organizadas, mas de todos os corinthianos, reforçando a necessidade de ações imediatas para evitar divisão e conflitos internos. A Gaviões da Fiel estabeleceu prazo para a confirmação da reunião até a meia-noite da próxima sexta-feira (21) e afirmou que não recuará enquanto não houver compromisso efetivo com a gestão e o futuro do clube.

— Se não houver união, se não houver diálogo, ficará claro para toda a Nação Corinthiana quem realmente pensa no Corinthians e quem só pensa em si. Este ato não é apenas das torcidas organizadas. É de todo corinthiano. É parte da nossa história, da essência do nosso povo. Todos, sem exceção — disse em nota.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Recentemente, o Corinthians enfrentou um impeachment do ex-presidente Augusto Melo, que resultou na assunção de Osmar Stabile à presidência do clube. Por fim, o clube enfrenta um transferban devido à falta de pagamento a jogadores e ainda acumula dívidas relacionadas a outros atletas.

Além da Gaviões da Fiel, assinaram a nota: Camisa 12, Pavilhão 12, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra.

Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Veja abaixo a nota completa da Organizada do Corinthians:

EM DEFESA DO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

Não podemos aceitar que o clube continue sendo palco de vaidade e arena de disputa de ego. O Corinthians é do povo, da Fiel Torcida, de todos que vestem essa camisa. E exige respeito.

continua após a publicidade

Chega de bagunça. Chega de divisão. Cada dia sem união é uma ferida aberta no coração de cada corinthiano. O clube está à beira do abismo e só a força do coletivo pode impedir a queda.

Quem diz amar o Corinthians precisa provar agora, não com palavras, mas com atitude. É hora de sentar à mesma mesa, olho no olho, e construir um futuro à altura do clube mais brasileiro, mais popular e mais amado deste país.

Todos que já apresentaram projetos de governança devem ser convocados para uma reunião conjunta. Não há mais desculpas. Não há mais tempo.

O Gaviões da Fiel exige que o clube marque essa reunião e nos devolva a confirmação até a meia-noite da próxima sexta-feira (21/11).

Se não houver união, se não houver diálogo, ficará claro para toda a Nação Corinthiana quem realmente pensa no Corinthians e quem só pensa em si.

Este ato não é apenas das torcidas organizadas. É de todo corinthiano. É parte da nossa história, da essência do nosso povo. Todos, sem exceção.

Que fique registrado: Não iremos recuar. Jamais!

A Fiel não descansará enquanto não houver compromisso real com o futuro do Corinthians. A luta é eterna, porque o Corinthians é eterno. E a Fiel jamais abandonará sua missão.

* Gaviões da Fiel

* Camisa 12

* Pavilhão 9

* Estopim da Fiel

* Coringão Chopp

* Fiel Macabra

Representando toda a Fiel Torcida.

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!