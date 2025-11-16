Os problemas financeiros do Corinthians são recorrentes e costumam ser mencionados até mesmo por profissionais que passaram pelo clube, como o técnico Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro e paulista pelo Timão.

continua após a publicidade

O treinador citou o caso do zagueiro Murillo, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra. Em 2023, o clube inglês pagou 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação atual), com possibilidade de outros dois milhões de euros (R$ 10,7 milhões) em metas.

Outro exemplo mencionado foi o de Moscardo, negociado com o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,5 milhões) em 2024. Nesse caso, o Corinthians ficou com dezoito vírgula cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões), além da possibilidade de receber mais dois milhões de euros caso o volante cumpra metas previstas em contrato.

continua após a publicidade

— A dívida do Corinthians é absurda? É nada, rapaz. Deixa-me falar porque não é nada… Me dá cinco anos pra tu ver só. Cara, qual é a nossa matéria-prima do futebol? Presta bastante atenção nisso aí. Qual é a nossa matéria-prima do futebol? Jogador de futebol. Nós vendemos pra onde? Para a Europa. Quanto vale R$ 2,7 bilhões em euros? 450 milhões de euros. Então, o meu negócio é de 400 milhões de euros. Na base do Corinthians, tem 300 jogadores. O ativo está lá. Naquela base do Corinthians vale, no mínimo, 300 milhões de euros. Eu consegui, em quatro meses de Corinthians, vender R$ 400 milhões de reais. Murillo, mais o outro, mais Moscardo — disse Luxemburgo em entrevista ao canal do narrador Nivaldo Prieto.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Durante a entrevista, Vanderlei Luxemburgo também destacou a importância estratégica das categorias de base como fonte de receita para o Corinthians. O treinador ressaltou que o clube precisa transformar jovens promessas em ativos capazes de gerar retorno financeiro, seja por vendas diretas ou por mecanismos de solidariedade previstos nas regras de transferência internacionais.

continua após a publicidade

— Eu tenho um ativo de 300 milhões de dólares de jogadores que estão lá (na base), que vão valer, eles não valem ainda, mas vão valer, porque vai aparecer o jogador de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões, de 5 milhões. Olha o mercado. Olha o que o Palmeiras faz, o Palmeiras ganha dinheiro de jogadores que ele vendeu, 5% de jogadores que ele já vendeu e nem está mais aqui com ele há quatro, cinco anos. Então, você carrega, de cada jogador que você forma na base, como formador, 5% até o final da carreira. Então, eu tenho que fazer jogador na base — finalizou.

Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Transferban no Corinthians

O clube alvinegro enfrenta atualmente um transfer ban da Fifa pelas próximas três janelas de transferências, em razão de atraso nos pagamentos pela contratação de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, em um valor de R$ 44 milhões.

Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.

Dívidas do Corinthians (na Fifa):