Raniele sofre lesão e vira desfalque no Corinthians

O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, ganhou mais uma dor de cabeça para o confronto diante do Ceará, marcado para domingo (9), na Neo Química Arena, para sequência do Campeonato Brasileiro.

Raniele teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem realizado nesta quinta-feira (6). O volante, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Red Bull Bragantino, já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia, segundo informou o clube paulista em nota oficial.

Por outro lado…

O atacante Vitinho iniciou o período de transição física. O jogador se recuperou de uma lesão no menisco medial do joelho direito, passou por artroscopia e segue em processo de recondicionamento.

Outro atleta que voltou a trabalhar com bola no Corinthians é o volante André Luiz, revelado nas categorias de base do clube. O meio-campista está na fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, conforme apurado pelo LANCE!, já realiza parte das atividades em campo.

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Timão ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileirão com 42 pontos. A equipe soma 11 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 35 gols marcados e 37 sofridos. No momento, são oito pontos de diferença para o Fluminense, primeiro time do G7.

Cabe ressaltar que existe a possibilidade de o G7 se tornar G8 caso Cruzeiro ou Fluminense, atualmente no grupo, conquistem a Copa do Brasil. O próprio clube paulista, que está na semifinal da competição, também pode garantir vaga na Libertadores do ano que vem se vencer o torneio.

