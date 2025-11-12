Corinthians retorna aos treinos e mira recuperar elenco para final da temporada

O Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira (12) para iniciar a preparação para o clássico contra o São Paulo, que será disputado no dia 20 de novembro, às 19h30, na Neo Química Arena. O principal objetivo da comissão técnica é contar com todo o elenco à disposição para a sequência da temporada.

A principal ausência é o goleiro Hugo Souza, que ficou fora do confronto com o Ceará. A lesão ocorreu na partida contra o Grêmio, quando o jogador sofreu um trauma muscular na coxa esquerda.

O camisa 1 passou por tratamento com os departamentos médico e físico para tentar se recuperar a tempo do duelo diante do Vozão, chegou a treinar no gramado com os preparadores de goleiros Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, mas continuou sentindo dores intensas na região afetada e ficou de fora do duelo.

Raniele teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem. O volante, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Red Bull Bragantino e vem passando por tratamento no departamento de fisioterapia.

Já o atacante Vitinho iniciou o período de transição física. O jogador se recuperou de uma lesão no menisco medial do joelho direito, passou por artroscopia e segue em processo de recondicionamento.

Outro atleta que voltou a trabalhar com bola no Corinthians é o volante André Luiz, revelado nas categorias de base do clube. O meio-campista está na fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, conforme apurado pelo LANCE!, já realiza parte das atividades em campo.

- Acredito que todos eles estejam em uma melhor condição logo após a Data Fifa. O Vitinho já está começando a trabalhar com bola, tem tido um desenvolvimento muito grande em relação a última lesão e eu espero que ele esteja em totais condições já na próxima partida ou na seguinte. Mas ele está num processo já bem adiantado. O André já está numa outra situação, provavelmente para o jogo seguinte, e o Hugo eu acredito que também o teremos logo mais à frente - disse Dorival Jr após o confronto contra o Ceará.

Hugo Souza ficou fora do duelo contra o Ceará (Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Corinthians despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

Próximos jogos