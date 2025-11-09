Ceará é preciso no ataque e vence o Corinthians fora de casa no Brasileirão
Resultado coloca o alvinegro cearense na frente do Timão na tabela; veja destaques do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará precisou de uma bola para marcar e vencer o Corinthians na Neo Química Arena. Pela 33ª rodada do Brasileirão, o duelo de alvinegros terminou com triunfo cearense em jogo de muita pressão da equipe paulista e boa atuação do sistema defensivo montado por Léo Condé, que saiu com os três pontos no confronto direto. Galeano, aos 30 da primeira etapa, marcou o único gol da partida.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O confronto teve domínio do Corinthians ao longo dos 90 minutos, mas faltou efetividade em campo para balançar as redes. Do outro lado, o Ceará teve uma única grande chance no primeiro tempo e marcou, o que tornou o cenário confortável para a equipe seguir explorando os contra-ataques e manter a vantagem no placar.
Com o resultado, o alvinegro cearense também chegou a 42 pontos na 12ª posição e ultrapassando o Corinthians, que também tem 42 pontos mas perde no critério de desempate de saldo de gols, caindo para 13º. O Vovô tem um de saldo positivo e o Timão três negativos. A pontuação mantém os times a nove pontos de distância do Fluminense, que abre a zona de classificação para a Libertadores com 51 pontos.
Na próxima rodada, o Corinthians terá pela frente o São Paulo, mais uma vez dentro da Neo Química Arena, em clássico que também terá caráter de confronto direto, já que o Tricolor perdeu na rodada e estacionou com 45 pontos na 8ª posição. O Ceará volta a jogar em casa e recebe o Internacional, 15º colocado.
O resultado também quebrou uma marca importante. O Ceará nunca tinha vencido o Corinthians jogando na Neo Química Arena, apenas um triunfo na Copa do Brasil de 2019, em jogo de mata-mata.
Como foi Corinthians x Ceará
O Corinthians iniciou a partida dominando o ritmo de jogo, enquanto o Ceará buscou transições rápidas em contra-ataque para surpreender a defesa do Timão. Até os 15 minutos, a equipe comandada por Dorival Jr. não havia chegado com perigo na meta de Bruno Ferreira, mas levou perigo após boa cabeçada de André Ramalho, que obrigou o goleiro do Vovô a fazer grande defesa.
Na sequência, aos 20 minutos, mais uma bola aérea que quase deu a vantagem no placar para o Corinthians, que teve um gol anulado. Garro cobrou escanteio, a zaga do Ceará afastou e, na sobra, Matheus Bidu recebeu na ponta esquerda e achou Gustavo Henrique de cabeça, mas o lateral estava impedido no começo da jogada em lance analisado pelo VAR.
Se de um lado o Corinthians teve sua arma funcionando para pressionar o rival, o Ceará conseguiu encaixar um contra-ataque para balançar as redes e sair na frente do placar. Pelo lado direito do ataque, Pedro Henrique recebeu bola de Mugni sozinho, arrancou e cruzou na diagonal a meia altura para Galeano finalizar de primeira no canto de Felipe Longo. 1 a 0 para o alvinegro cearense, que foi cirúrgico na única chance clara que teve até então.
A desvantagem não diminuiu o domínio de posse de bola do Corinthians e o clube manteve o controle do ritmo, mas sem conseguir agredir e meta do Ceará. O jovem Dieguinho tentou de fora da área, mas ficou fácil para Bruno Ferreira encaixar, enquanto Memphis acertou o companheiro André Ramalho em cobrança de falta frontal e não levou perigo.
Na reta final, mais uma grande defesa do goleiro cearense. Matheuzinho lançou do meio-campo e André Ramalho emendou de cabeça da entrada da grande área, mas viu Bruno Ferreira voar e mandar para escanteio. O lance sintetiza bem o que foi o primeiro tempo do Corinthians: muitas bolas aéreas lançadas no campo do adversário e poucas jogadas trabalhadas no chão. Apesar das duas defesas do goleiro e do gol anulado, faltou ao time de Dorival Jr. lances de ataque com interação entre seus principais nomes do ataque, Garro, Memphis e Yuri Alberto.
A estratégia do Ceará deu certo no primeiro tempo. Léo Condé armou o time para marcar em linha baixa e esperou o adversário mais próximo da meta, mas teve solidez e segurança para frear o ímpeto do alvinegro paulista e velocidade e precisão para sair com a bola no lance que abriu o placar.
Segundo tempo de pressão
O Corinthians voltou pressionando e achando espaços com a bola no chão. Dieguinho, pelo lado direito, iniciou muito participativo cm jogadas individuais e conseguiu levar vantagem em cima da zaga cearense. Mas a primeira finalização perigosa só saiu aos 14 minutos, com André Ramalho levando perigo com um chute rasteiro, que saiu ao lado da trave do goleiro Bruno Ferreira. O zagueiro voltou a levar perigo pela terceira vez no jogo após uma boa cavada de Matheuzinho na grande área. O camisa 5 subiu sozinho para cabecear, mas mandou por cima da meta.
Condé tirou Pedro Henrique e colocou Fernandinho no jogo, que participou do primeiro lance de ataque poucos minutos após entrar em campo, mais uma vez em contra-ataque. O camisa 77 recebeu bom passe em profundidade de Galeano, passou de Matheuzinho no um contra um e chutou cruzado da entrada da área, mas sem perigo para Felipe Longo.
Dorival respondeu com duas trocas. Saiu Bidon e Memphys para as entradas de Romero e Gui Negão, respectivamente. As mudanças impactaram na forma do Corinthians jogar, que passou a atuar num 4-2-4, com Maycon ganhando na companhia de Garro, recuado no meio, um quarteto formado com Romero pelo lado esquerdo, Dieguinho pelo lado direito, além de Yuri Alberto e Gui Negão como dupla centralizada.
O Ceará ainda teve uma mudança quádrupla. Galeano saiu para a entrada de Richardson, volante, Dieguinho (do time cearense) saindo para dar lugar a Lourenço, Lucas Mugni dando lugar a Paulo Baya e, por fim, Matheus Bahia deixando o campo para a entrada de Nicolas na lateral. Sem a bola, o comportamento da equipe de Condé não mudou. Linhas baixas, variando entre um 4-4-2 e 5-3-2 para marcar sem bola.
Mais uma vez em contra-ataque, Paulo Baya disparou sozinho e saiu cara a cara com Felipe Longo, que fechou bem o ângulo do atacante e defendeu com a perna a finalização rasteira contra a meta corinthiana.
Na reta final, a notícia ruim foi o cartão amarelo levado por Rodrigo Garro, que reclamou com a arbitragem, foi punido e agora não enfrentará o São Paulo no clássico da próxima rodada, que será mais uma vez na Neo Química Arena.
Até o apito final a tônica do jogo seguiu a mesma e o Vovô precisou ter muita concentração para barrar as bolas aéreas do Corinthians e as boas tentativas de jogadas individuais, principalmente dos pés de Dueguinho pela ponta direita. O contra-ataque não rendeu mais um gol para o Ceará, mas a equipe saiu da Neo Química Arena com três pontos importantes diante de um rival direto na tabela.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 0 X 1 CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 16h
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo
🥅 Gols: Galeano (27' 1T)
🟨 Cartões amarelos: Pedro Henrique, Fabiano Souza, Dieguinho, Willian Machado, Rafael Ramos, Zanocelo e Lourenço (CEA); Garro (fora do próximo jogo) (COR)
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Douglas Pagung (ES)
🏁VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)
Felipe Longo; Matheus Bidu (Talles Magno), Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheuzinho; Maycon, Breno Bidon (Romero) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão), Yuri Alberto e Dieguinho.
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Vinicius Zanocelo, Dieguinho (Lourenço), Lucas Mugni (Paulo Baya) e Rafael Ramos; Galeano (Richardson) e Pedro Henrique (Fernandinho)
- Matéria
- Mais Notícias