A diretoria do Corinthians definiu que a premiação pelo título da Copa do Brasil com o elenco e funcionários será pago em janeiro. O clube alvinegro faturou R$ 77 milhões com a conquista e irá repassar cerca de R$ 30 milhões com 'bicho'.

Conforme combinado com os jogadores, o valor será distribuído entre todos os profissionais do clube alvinegro, incluindo aqueles que participaram diretamente em campo e os que trabalham diariamente no CT Dr. Joaquim Grava.

Ao todo, contando os valores conquistados com vitórias nas outras fases do torneio nacional, o Timão acumulou R$ 97,7 milhões em premiações. O acordo foi costurado pelos jogadores com o presidente Osmar Stábile, conforme relatado pelo goleiro Hugo Souza em entrevista ao 'Podpah'.

- O presidente falou: 'pensamos em tanto'. Este tanto era mais do que a gente imaginou. O Maycon estava do meu lado. Eu olhei para o Maycon e fiz assim: 'vamos, c…! Vai dar certo'. Aí, chegamos até um valor legal. E eu falei: 'vamos sair da sala antes que eles mudem de ideia - contou o goleiro do Timão.

Pendências financeiras

A quantia, na casa dos R$ 30 milhões, foi antecipada pelo 'Uol' e confirmada pelo Lance!. O montante representa quase 50% da premiação pela final e será utilizado pelo Corinthians para acertar pendências financeiras, entre elas o transfer ban.

O Timão está proibido de contratar desde a punição da Fifa, em agosto, por uma dívida na contratação de Félix Torres, junto ao Santos Laguna do México, no valor de R$ 40 milhões. Em outubro, recebeu uma nova sanção, desta vez pela CBF, por desrespeitar o acordo feito na CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Disputas) que prevê o pagamento parcelado de R$ 76 milhões em dívida com clubes, empresários e jogadores no Brasil.