Maycon, capitão do Corinthians, defende Garro após meia ficar suspenso de clássico

Além da derrota para o Ceará neste domingo (8), o torcedor do Corinthians saiu da Neo Química Arena com mais uma preocupação. Aos 50 do segundo tempo, em um dos últimos lances do jogo, Rodrigo Garro levou um cartão amarelo por uma "encarada" no adversário e está suspenso do clássico contra o São Paulo, que será jogado no dia 20 deste mês, após a Data Fifa.

Apesar do ato de indisciplina, o meia argentino foi defendido pelo elenco e comissão técnica do Corinthians. O volante e capitão corintiano Maycon falou sobre a situação em campo afirmou que vê como um ato de circunstância de jogo e que os atletas sempre são cobrados, independe do cenário que aconteça dentro de campo.

- Se a gente não tivesse tomado nenhum cartão, se a gente não ficasse indignado com o árbitro, se a gente não tivesse feito falta para matar jogado... vocês estariam cobrando porque a gente é um time muito pacífico, um time que não toma cartão. Acho que a balança é muito pesada, porque se a gente faz, a gente é cobrado, se a gente não faz, a gente vai ser cobrado também. Eu acho que a gente foca para fazer o melhor pelo Corinthians. Acho que a gente tem que representar o Corinthians da melhor forma - iniciou o volante.

O capitão do Corinthians ainda afirmou que há uma pressão durante o jogo para tomar decisões e ainda citou o lance que gera o primeiro gol do Ceará, que aconteceu em um contra-ataque e, segundo Maycon, poderia ter gerado um lance de cartão se a defesa do Corinthians tivesse feito falta em um jogador do time cearense.

- A gente tem segundos para decidir, a gente tem segundos para pressionar. E depois, é claro, olhando pela televisão depois do jogo, a gente poderia ter tomado outras decisões. Mas num espaço curto de tempo pensamos "é para fazer uma falta, é para matar uma jogada". O lance propriamente do primeiro gol acho que é um desses. É um lance que a gente vinha conversando bastante que a equipe adversária queria um contra-ataque, a gente tinha que matar a jogada, não conseguimos, e eles fizeram o gol - completou o volante.

Garro, do Corinthians, levou cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo e está fora do clássico contra o São Paulo. (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Garro defendido por Dorival

Na entrevista coletiva, Dorival Jr. também ficou ao lado do meia argentino diante da atitude de Garro nos minutos finais da partida. O técnico afirmou que vê a situação como um lance de jogo e que não a possibilidade do jogador sofrer uma punição ou precisar de uma conversa com a comissão técnica pela atitude tomada diante do Ceará.

- Isso aí é uma situação natural de jogo, não tem como você encarar de uma outra forma. Logicamente que nós vamos colocar que ele deveria ter tido um pouco mais de paciência com o momento, com a situação, mas não tem como você punir um atleta em razão de uma situação como essa. Se fosse uma situação diferente, provocativa, aí sim, mas não nesse caso - explicou o treinador.