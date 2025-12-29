Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, lançou nesta segunda-feira (29) um minidocumentário chamado "Work A Lot" para mostrar a rotina de trabalhadores brasileiros. Além disso, o atacante também mostra bastidores de sua vida em São Paulo, como a produção de músicas e visitas a comunidades locais.

A produção do canal do jogador de 31 anos mostra a dura realidade na capital paulista, com direito a entrevistas com vendedores, cabeleireiros, caminhoneiros e padeiros. (Veja abaixo)

— A vida é real, sem filtro. Cada dia é um campo de batalha, seja no asfalto, no gramado, no microfone, no estúdio ou o trabalho diário no escritório. Na estrada a gente está junto nessa. Enfrentamos coisas pesadas. Meu time, minha família que eu construí nas ruas e que tenho em casa. Ninguém para, ninguém recua. Não tem sonho de conto de fadas, tem a luta diária. Isso aqui é a vida real — disse Memphis em um trecho do documentário.

Memphis pelo Corinthians:

65 jogos (51 titular) 19 gols 14 assistências 139 minutos para participar de gol 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol) 1.4 passes decisivos por jogo 3.0 duelos ganhos por jogo 1.1 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.09

Memphis pelo Corinthians em 2025:

51 jogos (40 titular) 12 gols 10 assistências 164 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol) 1.5 passes decisivos por jogo 0.9 dribles certos por jogo 2.9 duelos ganhos por jogo 1.1 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.05

