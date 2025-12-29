menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Memphis lança documentário 'Work A Lot' sobre rotina de brasileiros em São Paulo; veja

Produção do camisa 10 conta com entrevistas de trabalhadores brasileiros

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 29/12/2025
23:38
Memphis em Corinthians x Cruzeiro
imagem cameraFoto: Léo Barrilari/GazetaPress
  • Matéria
  • Mais Notícias

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, lançou nesta segunda-feira (29) um minidocumentário chamado "Work A Lot" para mostrar a rotina de trabalhadores brasileiros. Além disso, o atacante também mostra bastidores de sua vida em São Paulo, como a produção de músicas e visitas a comunidades locais.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians define prazo para pagar premiação ao elenco pelo título da Copa do Brasil

A produção do canal do jogador de 31 anos mostra a dura realidade na capital paulista, com direito a entrevistas com vendedores, cabeleireiros, caminhoneiros e padeiros. (Veja abaixo)

— A vida é real, sem filtro. Cada dia é um campo de batalha, seja no asfalto, no gramado, no microfone, no estúdio ou o trabalho diário no escritório. Na estrada a gente está junto nessa. Enfrentamos coisas pesadas. Meu time, minha família que eu construí nas ruas e que tenho em casa. Ninguém para, ninguém recua. Não tem sonho de conto de fadas, tem a luta diária. Isso aqui é a vida real — disse Memphis em um trecho do documentário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Documentário Memphis
Foto: Reprodução

Memphis pelo Corinthians:

  1. 65 jogos (51 titular)
  2. 19 gols
  3. 14 assistências
  4. 139 minutos para participar de gol
  5. 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 1.4 passes decisivos por jogo
  7. 3.0 duelos ganhos por jogo
  8. 1.1 faltas sofridas por jogo
  9. Nota Sofascore 7.09

Memphis pelo Corinthians em 2025:

  1. 51 jogos (40 titular)
  2. 12 gols
  3. 10 assistências
  4. 164 minutos para participar de gol
  5. 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 1.5 passes decisivos por jogo
  7. 0.9 dribles certos por jogo
  8. 2.9 duelos ganhos por jogo
  9. 1.1 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 7.05
    1.
Documentário Memphis
Foto: Reprodução

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias