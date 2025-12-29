Memphis lança documentário 'Work A Lot' sobre rotina de brasileiros em São Paulo; veja
Produção do camisa 10 conta com entrevistas de trabalhadores brasileiros
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, lançou nesta segunda-feira (29) um minidocumentário chamado "Work A Lot" para mostrar a rotina de trabalhadores brasileiros. Além disso, o atacante também mostra bastidores de sua vida em São Paulo, como a produção de músicas e visitas a comunidades locais.
A produção do canal do jogador de 31 anos mostra a dura realidade na capital paulista, com direito a entrevistas com vendedores, cabeleireiros, caminhoneiros e padeiros. (Veja abaixo)
— A vida é real, sem filtro. Cada dia é um campo de batalha, seja no asfalto, no gramado, no microfone, no estúdio ou o trabalho diário no escritório. Na estrada a gente está junto nessa. Enfrentamos coisas pesadas. Meu time, minha família que eu construí nas ruas e que tenho em casa. Ninguém para, ninguém recua. Não tem sonho de conto de fadas, tem a luta diária. Isso aqui é a vida real — disse Memphis em um trecho do documentário.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Memphis pelo Corinthians:
- 65 jogos (51 titular)
- 19 gols
- 14 assistências
- 139 minutos para participar de gol
- 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 1.4 passes decisivos por jogo
- 3.0 duelos ganhos por jogo
- 1.1 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.09
Memphis pelo Corinthians em 2025:
- 51 jogos (40 titular)
- 12 gols
- 10 assistências
- 164 minutos para participar de gol
- 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 1.5 passes decisivos por jogo
- 0.9 dribles certos por jogo
- 2.9 duelos ganhos por jogo
- 1.1 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.05
