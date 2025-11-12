Corinthians inicia venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo
Valores das entradas variam entre R$ 80 e R$ 400
O Corinthians iniciou nesta quarta-feira (12) a venda de ingressos para o duelo com o Grêmio, na Neo Química Arena, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (20).
Os valores das entradas variam entre R$ 80 e R$ 400, com desconto para sócios. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores devem cadastrar a biometria facial na plataforma para efetivar a compra.
As entradas mais baratas custam R$ 80. Aos sócios do programa Fiel Torcedor, os ingressos para os setores norte e sul, localizados atrás dos gols, saem por R$ 38 no plano "Minha Vida". O clube também disponibilizou uma tabela de desconto progressivo.
Valores dos ingressos
- NORTE – R$ 80,00
- SUL – R$ 80,00
- LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 120,00
- LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 120,00
- LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 150,00
- LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 190,00
- OESTE SUPERIOR – R$ 198,00
- OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00
- OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 280,00
- OESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 400,00
Venda de ingressos – Corinthians x São Paulo
Quarta-feira, 12 de novembro
13h: Abertura para Não Pagantes e PCDs.
13h: Início do check-in e da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.
Quinta-feira, 13 de novembro
11h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais e membros do plano Meu Amor. Acesso a todos os setores disponíveis do plano e compra de estacionamento pelo site Fiel Torcedor (sujeito à disponibilidade).
13h: Membros com 60 pontos ou mais.
15h: Membros com 40 pontos ou mais.
17h: Membros com 20 pontos ou mais.
Sexta-feira, 14 de novembro – 11h
Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor.
Segunda-feira, 17 de novembro – 11h
Abertura para torcedores em geral, com ingressos sujeitos à disponibilidade.
Como chegar na Neo Química Arena?
A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.
