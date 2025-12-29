Corinthians e Maycon retomam negociação após chegada de Marcelo Paz

As negociações de Maycon com o Corinthians, que vinham sendo conduzidas por Fabinho Soldado, ganharam um novo capítulo após a saída do ex-dirigente do clube. Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, retomou o contato direto com o estafe do volante nesta segunda-feira (29).

O contrato de empréstimo de Maycon termina nesta quarta-feira (31), e o clube tem pressa para resolver a pendência. A negociação com o Shakhtar Donetsk, donos dos direitos federativos do atleta, foi conduzida pelo empresário do volante e, anteriormente, coordenada por Fabinho Soldado no Corinthians.

O ex-dirigente deixou o clube alvinegro após a conquista da Copa do Brasil, e Marcelo Paz foi anunciado oficialmente no sábado (27). O Timão pretende contratar o atleta em definitivo até 2028, mantendo 50% dos direitos federativos ao Shakhtar Donetsk, conforme informação antecipada pela 'Espn'.

Corinthians trabalha para manter Maycon no elenco (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)

Com moral

A permanência do jogador é um desejo de Dorival Júnior para a próxima temporada. O volante terminou a temporada como um dos pilares do elenco, dentro e fora de campo. Maycon foi capitão do Corinthians e levantou a taça da Copa do Brasil ao lado de Romero, na conquista sobre o Vasco.

Nesta temporada, o atleta disputou 43 partidas com a camisa do Timão, marcou três gols e deu uma assistência. Maycon foi revelado pelo Corinthians e vive sua segunda passagem pelo Parque São Jorge. O atleta foi emprestado pelo Shakhtar três vezes desde 2022.

Em fevereiro, a Fifa condenou o Timão em processo movido pelo clube europeu por uma dívida de 1 milhão de euros. A diretoria alvinegra recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O atleta não quer voltar ao Shakhtar Donetsk por conta da Ucrânia com a Rússia.