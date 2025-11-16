O gol marcado por Yuri Alberto na vitória do Corinthians diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, fez do atacante um jogador que balançou as redes contra todas as equipes da atual Série A.

Pelo Corinthians, Yuri concentra boa parte de sua produção diante de equipes como Santos e Internacional, ambos com seis gols anotados com a camisa alvinegra. Ele também deixou sua marca em clássicos e duelos relevantes, como Palmeiras, São Paulo e Flamengo.

Há ainda confrontos em que a maior parte dos gols foi construída no período em que atuou pelo Internacional, caso de Botafogo e Sport, adversários que sofreram gols do atacante, mas não enquanto ele defendia o Timão.

O atacante tem números equilibrados contra diversos clubes do Brasileirão, com gols por diferentes equipes e contextos. Entre os destaques estão os três tentos sobre o Grêmio exclusivamente pelo Corinthians, além de marcas distribuídas diante de Vasco, Ceará, Bahia, Cruzeiro e Red Bull Bragantino.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em 2022 (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Gols de Yuri Alberto vs equipes do Brasileirão

7 gols vs Santos (12 jogos)

6 pelo Corinthians

6 gols vs Internacional (5 jogos)

6 pelo Corinthians

5 gols vs Palmeiras (22 jogos)

4 pelo Corinthians

5 gols vs Flamengo (17 jogos)

2 pelo Corinthians

5 gols vs São Paulo (16 jogos)

2 pelo Corinthians

4 gols vs Fortaleza (12 jogos)

3 pelo Corinthians

3 gols vs Fluminense (9 jogos)

2 pelo Corinthians

3 gols vs Juventude (10 jogos)

1 pelo Corinthians

3 gols vs Grêmio (15 jogos)

3 pelo Corinthians

2 gols vs Mirassol (6 jogos)

1 pelo Corinthians

2 gols vs Vasco (7 jogos)

2 pelo Corinthians

2 gols vs Ceará (8 jogos)

1 pelo Corinthians

2 gols vs Atlético-MG (16 jogos)

1 pelo Corinthians

2 gols vs Bahia (11 jogos)

1 pelo Corinthians

1 gol vs Vitória (5 jogos)

1 pelo Corinthians

1 gol vs Cruzeiro (6 jogos)

1 pelo Corinthians

1 gol vs Botafogo (7 jogos)

0 pelo Corinthians

1 gol vs Sport (8 jogos)

0 pelo Corinthians

1 gol vs Red Bull Bragantino (11 jogos)

1 pelo Corinthians

200 jogos pelo Corinthians

Durante os 200 jogos com a camisa do Timão, Yuri Alberto marcou 73 gols e distribuiu 19 assistências, participando de um gol a cada 165 minutos. O atacante também criou 25 grandes chances e realizou 150 passes decisivos, média de 0,8 por partida, além de finalizar 2,6 vezes por jogo, sendo uma delas efetiva em gol. Para marcar, Yuri precisou de 7 finalizações, mantendo 48% de conversão em grandes chances.

