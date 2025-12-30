Corinthians mostra otimismo para resolver transfer ban e monitora mercado

O Corinthians trabalha para quitar pendências relacionadas ao transfer ban imposto pela Fifa e demonstra confiança em resolver o problema ainda na próxima janela de transferências, que será entre 5 de janeiro e 3 de março do próximo ano.

A punição vigora desde agosto, em razão de uma dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, ainda em 2024, estimada em R$ 36 milhões. Conforme antecipado pelo 'ge.globo', o clube alvinegro negocia com os mexicanos e confia em uma solução. O principal entrave é o pedido do Timão para que sejam retirados os juros e outros encargos, que somam cerca de R$ 5,5 milhões.

Além disso, o clube alvinegro chegou a um acordo com o meia Matías Rojas, que passou pelo Timão entre 2023 e 2024. O Corinthians foi punido pela Fifa pelo atraso no pagamento de direitos de imagem ao atleta no período que defendeu o clube. A dívida, avaliada em R$ 41,2 milhões, que será quitada em duas parcelas.

Por fim, o Corinthians também segue proibido de contratar pela CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Dipsutas), órgão da CBF, devido ao atraso no pagamento a credores do futebol brasileiro. A medida visa forçar o clube a demonstrar uma mudança de postura e cumprir os valores das parcelas em dia, após descumprimentos anteriores.

O acordo firmado na CNRD envolve dívidas com clubes, empresários e atletas no futebol brasileiro, que somam R$ 76 milhões. O Cuiabá é o principal credor, com cerca de R$ 18 milhões referentes à transferência de Raniele, em 2024. A próxima parcela vence no dia 17 de janeiro, e o clube espera demonstrar uma nova postura para derrubar a punição.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Olho no mercado

Ao mesmo tempo, o Timão avalia o mercado em busca de reforços. Na última temporada, Dorival Júnior deixou claro, em diversas oportunidades, que considera o elenco enxuto. Não por acaso, em 2025, o clube alvinegro contratou apenas dois atletas: o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o meia-atacante Vitinho.

Caso consiga derrubar o transfer ban, o Corinthians, agora sob o comando de Marcelo Paz, pretende buscar contratações que não envolvam altos valores financeiros, com prioridade para jogadores que cheguem sem custos de transferência.