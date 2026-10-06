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Com proibição das bets, Corinthians faz 'operação camisa' para jogo contra o Inter

Clube leva uniformes sem máster a Porto Alegre e avalia três cenários

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/10/2026 19:32
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Camisa com o escudo do Corinthians
Uniforme do Corinthians (Foto: Carolina Lipares / Corinthians)

O Corinthians definiu um planejamento especial para os uniformes que serão utilizados no confronto diante do Internacional, nesta quarta-feira (7), às 19h30, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

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O Lance! apurou que a delegação viajou com as camisas sem a aplicação de um patrocinador máster. A definição sobre o espaço principal do uniforme será tomada em Porto Alegre. Entre as possibilidades estão a aplicação da marca da Esportes da Sorte, caso haja alguma mudança na legislação ou uma nova decisão liminar; a entrada de um parceiro pontual para a partida; ou a utilização da camisa sem qualquer patrocinador na propriedade máster.

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O clube também levou dois modelos de backdrop para os compromissos relacionados à partida. Um deles conta com a presença da Esportes da Sorte, enquanto o outro não exibe a marca da empresa, permitindo que o Corinthians utilize a estrutura de acordo com a decisão tomada para o confronto.

Negociação em andamento

Com esse cenário, o Corinthians negocia um acordo com um novo patrocinador. O Lance! apurou que a empresa, que ainda tem o nome mantido em sigilo, atua no segmento de educação financeira.

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Inicialmente, a negociação prevê um patrocínio pontual no espaço máster do uniforme da equipe. Existe, porém, a possibilidade de a empresa ocupar outra área da camisa caso o acordo para a posição principal não seja concluído.

Neste momento, as tratativas estão sendo conduzidas entre os departamentos de marketing e financeiro do Corinthians e representantes da empresa. As partes ainda discutem os detalhes da possível parceria.

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O clube entende que a empresa também poderia permanecer como patrocinadora, mesmo com o eventual retorno das casas de apostas. A avaliação interna é de que uma parceria voltada à conscientização, à educação financeira e ao uso das bets pode coexistir com o segmento.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Impacto nas contas do Corinthians 

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

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O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.

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