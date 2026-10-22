Cadê os gols? Memphis vive pior jejum pelo Corinthians

Em meio à crise vivida pelo Corinthians na temporada, Memphis Depay, um dos principais nomes do elenco, tenta recuperar o protagonismo no ataque. O holandês atravessa seu maior jejum de gols desde que chegou ao clube e não balança as redes há 12 partidas. O momento individual acompanha a fase delicada do Timão, que luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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O último gol de Memphis pelo Corinthians foi marcado em 22 de março de 2026, diante do Santos, na Vila Belmiro, pelo primeiro turno do Brasileirão. Desde então, o camisa 10 entrou em campo em 12 oportunidades sem conseguir marcar.

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Até então, a maior sequência sem gols do atacante havia ocorrido no início desta temporada, quando passou dez partidas sem balançar as redes, entre 28 de janeiro e 11 de março. Com isso, o holandês superou a própria marca negativa em um momento de pressão sobre o desempenho da equipe.

Durante o período, Memphis teve uma oportunidade importante para encerrar o jejum. Nas quartas de final da Libertadores, diante do Estudiantes, o atacante desperdiçou uma cobrança de pênalti ao mandar a bola por cima do gol. O erro aumentou as críticas ao jogador, que já vinha sendo questionado pelo desempenho apresentado em campo.

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Os números também refletem a dificuldade do camisa 10 em participar diretamente dos gols do Corinthians. Em 2026, Memphis disputou 23 partidas, sendo 18 como titular, marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. A média é de uma participação direta em gol a cada 503 minutos em campo.

Apesar da baixa produção ofensiva, o holandês acumula sete grandes chances criadas na temporada e média de 1,2 passes decisivos por partida. Por outro lado, registra 1,5 finalizações por jogo, sendo apenas 0,5 na direção do gol. Sua nota média no Sofascore é de 6,53.

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Sequência de jogos sem marcar

1 . 22/03/2026 – Corinthians 1 x 1 Flamengo | Brasileirão 2 . 24/05/2026 – Corinthians 1 x 0 Atlético-MG | Brasileirão 3 . 27/05/2026 – Corinthians 0 x 2 Platense | Libertadores 4 . 20/08/2026 – Corinthians 1 x 0 Rosario Central | Libertadores 5 . 23/08/2026 – Coritiba 2 x 1 Corinthians | Brasileirão 6 . 30/08/2026 – Corinthians 0 x 1 Santos | Brasileirão 7 . 06/09/2026 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense | Brasileirão 8 . 09/09/2026 – Corinthians 1 x 1 Estudiantes | Libertadores 9 . 16/09/2026 – Corinthians 0 x 1 Estudiantes | Libertadores 10 . 20/09/2026 – Corinthians 1 x 3 Fluminense | Brasileirão 11 . 07/10/2026 – Internacional 2 x 1 Corinthians | Brasileirão 12 . 11/10/2026 – Palmeiras 4 x 1 Corinthians | Brasileirão

Seedorf busca recuperar o desempenho de Memphis Depay (Foto: Divulgação/Corinthians)

Memphis vira alvo de cobranças da torcida

O desempenho de Memphis Depay também passou a ser alvo de questionamentos entre os torcedores do Corinthians. Recentemente, a Gaviões da Fiel, uma das principais torcidas organizadas do clube, ironizou a situação contratual e o rendimento do atacante com a frase: "Memphis, renovação em dia, futebol em atraso".

A manifestação faz referência ao processo de renovação contratual do holandês, que se arrastou por semanas e provocou discussões nos bastidores do clube. Inicialmente, o Corinthians chegou a divulgar uma nota oficial informando que não renovaria o contrato do jogador.

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Posteriormente, as negociações foram retomadas e, após a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo do atacante foi estendido. Durante as tratativas, torcedores e influenciadores promoveram campanhas nas redes sociais pedindo a permanência do camisa 10.

Agora, com o contrato renovado e o Corinthians pressionado pelos resultados negativos, Memphis tenta corresponder às expectativas criadas em torno de sua permanência. A recuperação do desempenho individual é considerada importante para uma equipe que enfrenta dificuldades ofensivas e precisa voltar a vencer para melhorar sua situação no Brasileirão.

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Memphis pelo Corinthians em 2026