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Cadê os gols? Memphis vive pior jejum pelo Corinthians

Atacante neerlandês enfrenta cobranças da torcida em meio à crise da equipe

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/10/2026 07:00
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Memphis em partida pelo Corinthians
Corinthians espera reação de Memphis após recorde negativo (Foto: Divulgação/Corinthians)

Em meio à crise vivida pelo Corinthians na temporada, Memphis Depay, um dos principais nomes do elenco, tenta recuperar o protagonismo no ataque. O holandês atravessa seu maior jejum de gols desde que chegou ao clube e não balança as redes há 12 partidas. O momento individual acompanha a fase delicada do Timão, que luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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O último gol de Memphis pelo Corinthians foi marcado em 22 de março de 2026, diante do Santos, na Vila Belmiro, pelo primeiro turno do Brasileirão. Desde então, o camisa 10 entrou em campo em 12 oportunidades sem conseguir marcar.

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Até então, a maior sequência sem gols do atacante havia ocorrido no início desta temporada, quando passou dez partidas sem balançar as redes, entre 28 de janeiro e 11 de março. Com isso, o holandês superou a própria marca negativa em um momento de pressão sobre o desempenho da equipe.

Durante o período, Memphis teve uma oportunidade importante para encerrar o jejum. Nas quartas de final da Libertadores, diante do Estudiantes, o atacante desperdiçou uma cobrança de pênalti ao mandar a bola por cima do gol. O erro aumentou as críticas ao jogador, que já vinha sendo questionado pelo desempenho apresentado em campo.

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Os números também refletem a dificuldade do camisa 10 em participar diretamente dos gols do Corinthians. Em 2026, Memphis disputou 23 partidas, sendo 18 como titular, marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. A média é de uma participação direta em gol a cada 503 minutos em campo.

Apesar da baixa produção ofensiva, o holandês acumula sete grandes chances criadas na temporada e média de 1,2 passes decisivos por partida. Por outro lado, registra 1,5 finalizações por jogo, sendo apenas 0,5 na direção do gol. Sua nota média no Sofascore é de 6,53.

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Sequência de jogos sem marcar

    1.
  1. 22/03/2026 – Corinthians 1 x 1 Flamengo | Brasileirão
    2. 2.
  2. 24/05/2026 – Corinthians 1 x 0 Atlético-MG | Brasileirão
    3. 3.
  3. 27/05/2026 – Corinthians 0 x 2 Platense | Libertadores
    4. 4.
  4. 20/08/2026 – Corinthians 1 x 0 Rosario Central | Libertadores
    5. 5.
  5. 23/08/2026 – Coritiba 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
    6. 6.
  6. 30/08/2026 – Corinthians 0 x 1 Santos | Brasileirão
    7. 7.
  7. 06/09/2026 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense | Brasileirão
    8. 8.
  8. 09/09/2026 – Corinthians 1 x 1 Estudiantes | Libertadores
    9. 9.
  9. 16/09/2026 – Corinthians 0 x 1 Estudiantes | Libertadores
    10. 10.
  10. 20/09/2026 – Corinthians 1 x 3 Fluminense | Brasileirão
    11. 11.
  11. 07/10/2026 – Internacional 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
    12. 12.
  12. 11/10/2026 – Palmeiras 4 x 1 Corinthians | Brasileirão
Seedorf e Memphis no Corinthians
Seedorf busca recuperar o desempenho de Memphis Depay (Foto: Divulgação/Corinthians)

Memphis vira alvo de cobranças da torcida

O desempenho de Memphis Depay também passou a ser alvo de questionamentos entre os torcedores do Corinthians. Recentemente, a Gaviões da Fiel, uma das principais torcidas organizadas do clube, ironizou a situação contratual e o rendimento do atacante com a frase: "Memphis, renovação em dia, futebol em atraso".

A manifestação faz referência ao processo de renovação contratual do holandês, que se arrastou por semanas e provocou discussões nos bastidores do clube. Inicialmente, o Corinthians chegou a divulgar uma nota oficial informando que não renovaria o contrato do jogador.

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Posteriormente, as negociações foram retomadas e, após a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo do atacante foi estendido. Durante as tratativas, torcedores e influenciadores promoveram campanhas nas redes sociais pedindo a permanência do camisa 10.

Agora, com o contrato renovado e o Corinthians pressionado pelos resultados negativos, Memphis tenta corresponder às expectativas criadas em torno de sua permanência. A recuperação do desempenho individual é considerada importante para uma equipe que enfrenta dificuldades ofensivas e precisa voltar a vencer para melhorar sua situação no Brasileirão.

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Memphis pelo Corinthians em 2026

  1. Jogos: 23 (18 como titular)
  2. Gols: 1
  3. Assistências: 2
  4. Minutos por participação em gol: 503
  5. Grandes chances criadas: 7
  6. Passes decisivos por jogo: 1,2
  7. Finalizações por jogo: 1,5 (0,5 no gol)
  8. Acerto nos dribles: 35%
  9. Dribles certos por jogo: 0,7
  10. Acerto nos cruzamentos: 27%
  11. Duelos ganhos por jogo: 2,0
  12. Faltas sofridas por jogo: 1,2
  13. Nota Sofascore: 6,53
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