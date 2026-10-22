Cadê os gols? Memphis vive pior jejum pelo Corinthians
Atacante neerlandês enfrenta cobranças da torcida em meio à crise da equipe
Em meio à crise vivida pelo Corinthians na temporada, Memphis Depay, um dos principais nomes do elenco, tenta recuperar o protagonismo no ataque. O holandês atravessa seu maior jejum de gols desde que chegou ao clube e não balança as redes há 12 partidas. O momento individual acompanha a fase delicada do Timão, que luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O último gol de Memphis pelo Corinthians foi marcado em 22 de março de 2026, diante do Santos, na Vila Belmiro, pelo primeiro turno do Brasileirão. Desde então, o camisa 10 entrou em campo em 12 oportunidades sem conseguir marcar.
Até então, a maior sequência sem gols do atacante havia ocorrido no início desta temporada, quando passou dez partidas sem balançar as redes, entre 28 de janeiro e 11 de março. Com isso, o holandês superou a própria marca negativa em um momento de pressão sobre o desempenho da equipe.
Durante o período, Memphis teve uma oportunidade importante para encerrar o jejum. Nas quartas de final da Libertadores, diante do Estudiantes, o atacante desperdiçou uma cobrança de pênalti ao mandar a bola por cima do gol. O erro aumentou as críticas ao jogador, que já vinha sendo questionado pelo desempenho apresentado em campo.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Os números também refletem a dificuldade do camisa 10 em participar diretamente dos gols do Corinthians. Em 2026, Memphis disputou 23 partidas, sendo 18 como titular, marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. A média é de uma participação direta em gol a cada 503 minutos em campo.
Apesar da baixa produção ofensiva, o holandês acumula sete grandes chances criadas na temporada e média de 1,2 passes decisivos por partida. Por outro lado, registra 1,5 finalizações por jogo, sendo apenas 0,5 na direção do gol. Sua nota média no Sofascore é de 6,53.
Sequência de jogos sem marcar
- 22/03/2026 – Corinthians 1 x 1 Flamengo | Brasileirão
- 24/05/2026 – Corinthians 1 x 0 Atlético-MG | Brasileirão
- 27/05/2026 – Corinthians 0 x 2 Platense | Libertadores
- 20/08/2026 – Corinthians 1 x 0 Rosario Central | Libertadores
- 23/08/2026 – Coritiba 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
- 30/08/2026 – Corinthians 0 x 1 Santos | Brasileirão
- 06/09/2026 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense | Brasileirão
- 09/09/2026 – Corinthians 1 x 1 Estudiantes | Libertadores
- 16/09/2026 – Corinthians 0 x 1 Estudiantes | Libertadores
- 20/09/2026 – Corinthians 1 x 3 Fluminense | Brasileirão
- 07/10/2026 – Internacional 2 x 1 Corinthians | Brasileirão
- 11/10/2026 – Palmeiras 4 x 1 Corinthians | Brasileirão
Memphis vira alvo de cobranças da torcida
O desempenho de Memphis Depay também passou a ser alvo de questionamentos entre os torcedores do Corinthians. Recentemente, a Gaviões da Fiel, uma das principais torcidas organizadas do clube, ironizou a situação contratual e o rendimento do atacante com a frase: "Memphis, renovação em dia, futebol em atraso".
A manifestação faz referência ao processo de renovação contratual do holandês, que se arrastou por semanas e provocou discussões nos bastidores do clube. Inicialmente, o Corinthians chegou a divulgar uma nota oficial informando que não renovaria o contrato do jogador.
Posteriormente, as negociações foram retomadas e, após a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo do atacante foi estendido. Durante as tratativas, torcedores e influenciadores promoveram campanhas nas redes sociais pedindo a permanência do camisa 10.
Agora, com o contrato renovado e o Corinthians pressionado pelos resultados negativos, Memphis tenta corresponder às expectativas criadas em torno de sua permanência. A recuperação do desempenho individual é considerada importante para uma equipe que enfrenta dificuldades ofensivas e precisa voltar a vencer para melhorar sua situação no Brasileirão.
Memphis pelo Corinthians em 2026
- Jogos: 23 (18 como titular)
- Gols: 1
- Assistências: 2
- Minutos por participação em gol: 503
- Grandes chances criadas: 7
- Passes decisivos por jogo: 1,2
- Finalizações por jogo: 1,5 (0,5 no gol)
- Acerto nos dribles: 35%
- Dribles certos por jogo: 0,7
- Acerto nos cruzamentos: 27%
- Duelos ganhos por jogo: 2,0
- Faltas sofridas por jogo: 1,2
- Nota Sofascore: 6,53
Corinthians
Corinthians ganha dois desfalques contra o Vasco no BrasileirãoHá 11 horas
Corinthians
Corinthians paga parte de dívida com a União; veja valoresHá 12 horas
Futebol Nacional
Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja listaHá 13 horas
Corinthians
Corinthians é denunciado no STJD por dois episódios contra o VitóriaHá 16 horas
Corinthians
Desgaste, autonomia e pressão: a queda de Marcelo Paz no CorinthiansHá 18 horas
Futebol Nacional
Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundoHá 21 horas
Mais LANCE!