Agenda cheia: Corinthians encara nove jogos em três competições no mês de abril
Sequência obriga Dorival a dividir atenção entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil
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O Corinthians terá uma agenda intensa em abril, com nove compromissos já programados entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O time volta a enfrentar uma sequência pesada de jogos, semelhante à vivida no início da temporada, quando precisou conciliar partidas do Campeonato Paulista e do torneio nacional.
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Somente neste mês, Dorival Júnior terá de dividir atenções entre três competições distintas: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O calendário apertado exige planejamento cuidadoso para manter o desempenho em alta e evitar desgaste excessivo do elenco.
A sequência inclui confrontos importantes tanto em casa quanto fora, com destaque para clássicos e duelos internacionais que podem definir a trajetória do Timão em torneios decisivos. A comissão técnica e os jogadores precisarão administrar esforços e estratégias para manter a competitividade em todas as frentes.
Reforços no elenco
O Alvinegro encerrou a janela de transferências com sete contratações e, segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, um saldo positivo durante a atuação no mercado. Esse cenário pode ajudar Dorival Júnior a lidar com a sequência de jogos.
Nas contratações, nesta janela o Corinthians optou por buscar jogadores sem precisar abrir o bolso ou investir em transferências. Kaio César chegou por empréstimo, enquanto Jesse Lingard foi contratado livre no mercado, assim como Gabriel Paulista, que, inclusive, já participou de gol em conquista de título.
- Pedro Milans ✔️
- Allan ✔️
- Kaio César ✔️
Jogos do Corinthians em abril
01/04 (21h30)
- Fluminense x Corinthians
- Competição: Brasileirão
- Local: Maracanã
- Transmissão: Prime Vídeo
05/04 (20h00)
- Corinthians x Internacional
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Prime Vídeo
09/04 (21h00)
- Platense (ARG) x Corinthians
- Competição: Libertadores
- Local: Estádio Ciudad de Vicente López
- Transmissão: ESPN e Disney+
12/04 (18h30)
- Corinthians x Palmeiras
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere
15/04 (21h30)
- Corinthians x Independiente Santa Fé (COL)
- Competição: Libertadores
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount
18/04 (20h00)
- Vitória x Corinthians
- Competição: Brasileirão
- Local: Barradão
- Transmissão: Premiere
22/04 (horário a definir)
- Barra-SC x Corinthians
- Competição: Copa do Brasil
- Local: A definir
- Transmissão: A definir
26/04 (16h00)
- Corinthians x Vasco
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Globo e Premiere
30/04 (21h00)
- Corinthians x Peñarol
- Competição: Libertadores
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: ESPN e Disney+
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