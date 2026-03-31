menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Agenda cheia: Corinthians encara nove jogos em três competições no mês de abril

Sequência obriga Dorival a dividir atenção entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
07:00
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraDorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians terá uma agenda intensa em abril, com nove compromissos já programados entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O time volta a enfrentar uma sequência pesada de jogos, semelhante à vivida no início da temporada, quando precisou conciliar partidas do Campeonato Paulista e do torneio nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Somente neste mês, Dorival Júnior terá de dividir atenções entre três competições distintas: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O calendário apertado exige planejamento cuidadoso para manter o desempenho em alta e evitar desgaste excessivo do elenco.

A sequência inclui confrontos importantes tanto em casa quanto fora, com destaque para clássicos e duelos internacionais que podem definir a trajetória do Timão em torneios decisivos. A comissão técnica e os jogadores precisarão administrar esforços e estratégias para manter a competitividade em todas as frentes.

continua após a publicidade
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)

Reforços no elenco

O Alvinegro encerrou a janela de transferências com sete contratações e, segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, um saldo positivo durante a atuação no mercado. Esse cenário pode ajudar Dorival Júnior a lidar com a sequência de jogos.

Nas contratações, nesta janela o Corinthians optou por buscar jogadores sem precisar abrir o bolso ou investir em transferências. Kaio César chegou por empréstimo, enquanto Jesse Lingard foi contratado livre no mercado, assim como Gabriel Paulista, que, inclusive, já participou de gol em conquista de título. 

continua após a publicidade
  1. Gabriel Paulista ✔️
  2. Pedro Milans ✔️
  3. Allan ✔️
  4. Matheus Pereira ✔️
  5. Kaio César ✔️
  6. Zakaria Labyad ✔️
  7. Jesse Lingard ✔️

Jogos do Corinthians em abril

01/04 (21h30)

  • Fluminense x Corinthians
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Maracanã
  • Transmissão: Prime Vídeo

05/04 (20h00)

  • Corinthians x Internacional
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Prime Vídeo

09/04 (21h00)

  • Platense (ARG) x Corinthians
  • Competição: Libertadores
  • Local: Estádio Ciudad de Vicente López
  • Transmissão: ESPN e Disney+

12/04 (18h30)

  • Corinthians x Palmeiras
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere

15/04 (21h30)

  • Corinthians x Independiente Santa Fé (COL)
  • Competição: Libertadores
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount

18/04 (20h00)

  • Vitória x Corinthians
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Barradão
  • Transmissão: Premiere

22/04 (horário a definir)

  • Barra-SC x Corinthians
  • Competição: Copa do Brasil
  • Local: A definir
  • Transmissão: A definir

26/04 (16h00)

  • Corinthians x Vasco
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Globo e Premiere

30/04 (21h00)

  1. Corinthians x Peñarol
  2. Competição: Libertadores
  3. Local: Neo Química Arena
  4. Transmissão: ESPN e Disney+

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias