O Corinthians terá uma agenda intensa em abril, com nove compromissos já programados entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O time volta a enfrentar uma sequência pesada de jogos, semelhante à vivida no início da temporada, quando precisou conciliar partidas do Campeonato Paulista e do torneio nacional.

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Somente neste mês, Dorival Júnior terá de dividir atenções entre três competições distintas: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O calendário apertado exige planejamento cuidadoso para manter o desempenho em alta e evitar desgaste excessivo do elenco.

A sequência inclui confrontos importantes tanto em casa quanto fora, com destaque para clássicos e duelos internacionais que podem definir a trajetória do Timão em torneios decisivos. A comissão técnica e os jogadores precisarão administrar esforços e estratégias para manter a competitividade em todas as frentes.

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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)

Reforços no elenco

O Alvinegro encerrou a janela de transferências com sete contratações e, segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, um saldo positivo durante a atuação no mercado. Esse cenário pode ajudar Dorival Júnior a lidar com a sequência de jogos.

Nas contratações, nesta janela o Corinthians optou por buscar jogadores sem precisar abrir o bolso ou investir em transferências. Kaio César chegou por empréstimo, enquanto Jesse Lingard foi contratado livre no mercado, assim como Gabriel Paulista, que, inclusive, já participou de gol em conquista de título.

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Jogos do Corinthians em abril

01/04 (21h30)

Fluminense x Corinthians

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Maracanã

Maracanã Transmissão: Prime Vídeo

05/04 (20h00)

Corinthians x Internacional

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Prime Vídeo

09/04 (21h00)

Platense (ARG) x Corinthians

Competição: Libertadores

Libertadores Local: Estádio Ciudad de Vicente López

Estádio Ciudad de Vicente López Transmissão: ESPN e Disney+

12/04 (18h30)

Corinthians x Palmeiras

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere

15/04 (21h30)

Corinthians x Independiente Santa Fé (COL)

Competição: Libertadores

Libertadores Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount

18/04 (20h00)

Vitória x Corinthians

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Barradão

Barradão Transmissão: Premiere

22/04 (horário a definir)

Barra-SC x Corinthians

Competição: Copa do Brasil

Copa do Brasil Local: A definir

A definir Transmissão: A definir

26/04 (16h00)

Corinthians x Vasco

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Globo e Premiere

30/04 (21h00)

Corinthians x Peñarol Competição: Libertadores Local: Neo Química Arena Transmissão: ESPN e Disney+

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